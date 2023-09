Miguel Cabrera es el centro de atracción de muchos, este fin de semana. Sobre todo de los aficionados y medios de comunicación, que se han dado cita en Detroit para la despedida final de su gran astro.

Miggy vendrá a Venezuela

Serán tres días de muchas emociones, en donde el aragüeño estará en el medio del escenario como la figura principal. Será puesto estos tres últimos días en el lineup de los Tigres, adelantó el mánager A.J. Hinch.

Miguel Cabrera, una vez que termine su participación este año en las Mayores, viajará a finales de año a Venezuela, donde le rendirán muchos homenajes, sobre todo el del Jonrón Derby en su amada Maracay. Eso será en el estadio José Pérez Colmenares, otro testigo silencioso de sus grandes hazañas.

Este viernes fue rodeado por la prensa hispana antes del antepenúltimo encuentro de su brillante carrera.

Una de las preguntas que le hicieron fue al respecto del premio Roberto Clemente, donde fue enfático en señalar que ha sido nominado muchas veces. “Pero ellos como que no toman en cuenta lo que uno hace en Venezuela. Claro que ganar el premio es muy importante para mí. Pero ganarlo o no ganarlo no me quita el sueño. Es algo que siempre he querido r y hemos trabajado para eso. Pero, como te digo, las cosas que nosotros hacemos en Venezuela, ellos no le dan mucha importancia. Caros Carrasco lo ganó porque hizo muchas cosas aquí, y se enfocó mucho aquí (en Estados Unidos)”.

Miggy al ser increpado sobre su posible retiro en Venezuela con Tigres de Aragua, es que hasta el momento solo tiene claro que estará en su ciudad natal para el Jonrón Derby, que lo harán a su nombre. Pero luego aclaró que su ciclo como jugador en Venezuela está cerrado hace mucho tiempo. “Ya es muy difícil que yo vuelva a jugar en mi país”.

DESPLAZA A HANK AARON CON SUS DOBLETES 625 Y 626

Cabrera inició la última serie de su carrera al mejor estilo de siempre: Bateando.

En su primer turno de ayer, tras una gran ovación por parte del público en el Comerica Park, el venezolano, con cuenta de 2-1, conectó una recta cortada de 85.5 millas por hora ante el derecho de los Guardianes, Cal Quantrill, hacia el bosque izquierdo, para su 18vo doblete de la temporada.

OVACIONADO

Con ese batazo de dos bases, el oriundo de Maracay llegó a 625 de por vida, para desplazar a Hank Aaron y apoderarse en solitario del 13er lugar de todos los tiempos, puesto en el que probablemente termine su carrera, quedándose a siete del dominicano David Ortiz, quien ocupa la 12ma casilla con 632 dobles en su carrera.

El batazo de Cabrera salió a una velocidad de 94.4 mph, superando el promedio de 89.0 mph que registra en el 2023.

SU DOBLE 626

Pero la jornada del venezolano no terminó ahí. Luego de recibir un bolazo en su segundo turno, Cabrera repitió la dosis en el quinto capítulo, conectando su segundo doble del juego y su número 626 de por vida.

Esta vez fue con un batazo hacia su banda contraria que salió a una velocidad de 100.6 mph hacia el jardín derecho, nuevamente ante Quantrill, quien con cuenta de 1-1, intentó pasar al cañonero con otra recta cortada a 85.2 mph.

SEGUIRÁ EN LOS TIGRES DESDE LAS OFICINAS

Miggy está disputando actualmente sus últimos días como pelotero activo en las Grandes Ligas. Sin embargo, su futuro inmediato seguirá en los Tigres de Detroit.

Este viernes los bengalíes anunciaron que Miggy pasará a las oficinas de la organización bajo el cargo de Asistente Especial del Presidente de Operaciones de Béisbol, luego de su último encuentro que será el próximo domingo 2 de octubre.

“Lecciones cómo lidiar con los elogios y la presión son exactamente lo que queremos que Miguel enseñe a los jugadores de toda nuestra organización. Es un honor tenerlo como parte de nuestro personal y sé que continuará mejorando a los Tigres en su nuevo rol”, declaró Scott Harris, Presidente de Operaciones de Béisbol de los bengalíes.

Recordemos que Cabrera se despide del terreno de juego tras 20 años en las Grandes Ligas, en las que consiguió más de 500 jonrones y 3.00 hits, una Triple Corona, entre otras hazañas.

También te puede interesar: Miguel Cabrera: Una reputación forjada a batazos

Esta será la primera vez que Miguel Cabrera tendrá un cargo en la dirigencia de un equipo de Grandes Ligas.

Caracas

YN