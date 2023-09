Docentes se reunieron para conversar sobre el regreso a las aulas

La mañana de este miércoles, docentes del municipio José Félix Ribas se reunieron en las inmediaciones del casco histórico de la ciudad de La Victoria, en función de conversar y analizar en conjunto, el regreso al nuevo año escolar 2023-2024, marcado según ellos, aún por el abandono al personal y al alumnado.

Docentes se reunieron para conversar sobre el regreso a clases / FOTO CORTESÍA

Desde bien temprano las inmediaciones de esta parte de la zona centro de La Victoria vivió esta jornada de conversaciones pacíficas realizada por estos docentes, quienes con pancarta en mano y luego de una conversación bien sustentada rechazaron el ingreso de los estudiantes a un nuevo año escolar.



“Nosotros nos negamos desde aquí, a volver a las clases el 2 de octubre, porque no puede ser normal que inicie una recepción de alumnos, cuando no están las condiciones dadas, primero en infraestructura y segundo en las condiciones humanas de los maestros, donde no ganan más de $5 mensual, con el que deben costear alimentación, aumento de pasaje y no obstante el alto costo de la vida. De verdad que esos sueldos no nos permite llegar a nuestras instituciones, pues queremos dar lo mejor de nosotros, pero también necesitamos”, mencionó Marilyn Díaz, coordinadora regional de Aragua por la Coalición Sindical.

Mestros en Venezuela deben valorarse

De la misma forma, la docente explicó que en medio de las conversaciones además se dijo, que los maestros y profesores en Venezuela no están trabajando por conseguir sólo un pasaje, están para ser valorados por formar el futuro, por fortalecer lo que viene de casa y potencializarlo hasta construir ciudadanos que velen por el bienestar de todos y de la mejor manera.



“Nosotros damos lo mejor de nosotros, sin embargo debemos trabajar también por nuestros derechos, por reivindicaciones salariales, porque lo merecemos, porque tenemos una familia, porque tenemos derecho a subsistir en este país”, mencionó Díaz.

Siendo así, la docente hizo un llamado al gremio docente a que sumen voluntades. “Sumemos fuerzas, entendamos que el patrón nos está doblegando, nos está socavando nuestra calidad educativa, de vida. Es momento de hacer un stop y demostrarle a la sociedad venezolana, que los maestros estamos siendo sub-pagados, que con este sueldo no podemos llegar a las instituciones y además no nos permite avanzar en el sector educativo, para seguir preparándonos y llevar más educación de calidad a nuestros estudiantes”, dijo.



Para finalizar, Marilyn Díaz extendió el llamado a los padres y representantes a unirse a los docentes y contribuir en su lucha. Asimismo, mencionó que están a la espera de directrices por parte de las organizaciones nacionales, a las acciones que se puedan llevar a cabo el venidero lunes 2 de octubre.

DANIEL MELLADO | elsiglo