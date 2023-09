Caracas se convirtió este miércoles en la sede de la Macrorrueda Binacional Venezuela-Colombia que se realiza con motivo a la celebración del primer año de la restitución de las relaciones diplomáticas, políticas y financieras entre ambas naciones y para impulsar los lazos económicos, empresarios venezolanos y colombianos estarán participando en ruedas de negocios hasta el 29 de septiembre cuando clausura la actividad.

Gobierno venezolano y colombiano reafirma su compromiso con la restitución de las relaciones entre las naciones

Durante la inauguración de este evento, las autoridades de ambas naciones firmaron un memorando de entendimiento entre el instituto Marca País de Venezuela y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, quien además es la ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, fue la encargada de ofrecer las palabras de bienvenida.

“Es un momento histórico en el que cientos de empresas se registraron y se mostraron con mucho interés de encontrarse como hermanos, de complementarse, de ver vías de inversión”, dijo la Vicepresidenta.

Germán Umaña Mendoza, ministro colombiano de Comercio

Por su parte, el ministro colombiano de Comercio, Germán Umaña Mendoza, durante sus declaraciones a los medios de comunicación aseguró que los dos gobiernos han hecho un gran esfuerzo en el transcurso de este último año y por lo tanto, comentó que se siente muy satisfecho de los logros alcanzados.

“Estamos recuperando la institucionalidad, con las reglas del juego claras porque hay seguridad jurídica y por eso han aumentado tanto el comercio como la inversión, pero sobre todo se han recuperado las fronteras y sólo hemos iniciado, porque el futuro es promisorio para Venezuela y para Colombia”, expresó el ministro.

Asimismo, Umaña aclaró que aún quedan metas por cumplir luego de la recuperación de una relación tan importante después de “un absurdo cierre”. “Nos quedan tareas tanto en frontera como la apertura de puentes, disminuir el contrabando y las prácticas indebidas, el respeto a lo sanitario y fitosanitario; pero también tenemos que promover inversiones, la complementación industrial en bienes y servicios”, acotó.

Por otra parte, mencionó la intención de constituir grupos de trabajo para que estas inversiones se hagan realidad, porque “sin inversiones no hay recuperación del desarrollo y si no hay desarrollo no hay aumento de comercio ni seguridad de los trabajadores y agentes económicos y sociales en general”.

“El sueño de ustedes y nosotros es la recuperación de un aparato productivo en Venezuela, que existe pero que se tiene que recuperar para generar una oferta muy importante tanto en turismo, como en comercio, industrias y servicios”, continuó Umaña.

Del mismo modo, el ministro colombiano afirmó que la alianza estratégica entre los dos países para contribuir a la recuperación de Venezuela es importante para que la nación hermana pueda tener en contrapartida la recuperación de las relaciones sociales, políticas y económicas.

“Venezuela es infinitamente importante, porque aunque ha tenido una crisis como la hemos tenido muchos en su momento, es un país lleno de esperanza y de posibilidades en el entorno internacional”, puntualizó.

DÍA DE CELEBRACIÓN

José Gregorio Correa, diputado opositor

Para esta Macrorrueda Binacional, también estuvo presente el diputado opositor José Gregorio Correa, quien aseguró que pese a las diferencias políticas que puedan existir, “tiene que ser un motivo de felicidad para venezolanos y colombianos que podamos volver a conversar, encontrarnos, porque no sólo es el afecto, es la economía, es la política, la cultura”.

“Somos hijos de un mismo padre, de una misma espada, porque nos libertó el mismo venezolano Simón Bolívar, ¿cómo podemos estar peleados por un problema político? Podemos pensar distinto, yo particularmente tengo mis diferencias con el gobierno, pero no podemos pensar que ese sea un motivo para cerrar la frontera”, continuó diciendo.

Asimismo, el diputado recordó con tristeza como durante siete años las relaciones entre las dos naciones estuvieron rotas, ya “dos hermanos no pueden durar tanto tiempo sin hablar” y por lo tanto, este primer aniversario de haber abierto las fronteras, lo consideró como motivo de celebración, desde el punto de vista económico con el evento que se está realizando y desde el punto de vista afectivo “que nunca se ha perdido”.

“Con todo esto, espero que el empresario venezolano pueda tener mejores productos a la venta en Colombia, pero que ese sea un puente, un trampolín para sacar productos nuestros hacia el atlántico y hacia el pacífico”, finalizó Correa.

DÍA DE EXPECTATIVAS

Gilbert López, empresario colombiano que forma parte de esta rueda de negocios comentó que el evento es bastante prometedor y espera que en los próximos días sean aclaradas algunas dudas para afianzar las relaciones que para él “nunca ha parado”.

Gilbert López, empresario colombiano

“El restablecimiento de las relaciones me parece excelente, porque siempre que hay una separación, el pueblo es el que sufre, así que vivir este momento es muy gratificante, porque aunque por Maicao la frontera nunca se cerró, ahora es mucho más fácil, sobre todo por el tema del transporte, porque desplazar las mercancías por rutas muy largas y difíciles encarecen los productos”, explicó el empresario.

Entre los resultados que López espera es que se establezcan nuevas estrategias para el pago, en la que los venezolanos puedan cancelar directamente desde su país; asimismo, espera que haya más convenios comerciales que faciliten la entrada de muchos productos para los cuales actualmente solicitan muchos requisitos y protocolos.

“Por ejemplo los productos de la industria farmacéutica, los permisos sanitarios son importantes, pero además de esto, piden muchas licencias y permisos; no digo que no queramos cumplir con los lineamientos necesarios, pero sí necesitamos hacer más rápida una operación”, detalló el empresario.

En el caso de los empresarios venezolanos, es importante mencionar que hubo representantes de todas las regiones de Venezuela, quienes se unen al deseo de ver una Venezuela próspera.

Kiria Lara, empresario venezolano

Kiria Lara, de un grupo empresarial avícola con sede en los estados Táchira, Mérida y Zulia, pero con intenciones de entrar al mercado caraqueño y del estado Aragua, relató que han tenido la oportunidad de reunirse con varias empresas colombianas y que el evento lo dejó “sorprendido”.

“Hay una asistencia masiva, hay muchas expectativas, los empresarios colombianos y de Venezuela estamos llegando a acuerdos importantes. Nosotros nos hemos reunidos con varias empresas y el día de mañana (hoy), tenemos pautadas reuniones con más empresas, así que ha sido muy productivo”, añadió Lara.

Lara también coincidió en que es una buena noticia que Venezuela haya reestablecido sus relaciones con el hermano país. “Es algo que nos favorece a todos los empresarios y es el apoyo que nosotros necesitábamos de ambos gobiernos”, culminó.

ENCUENTRO DE ARTE

Las representaciones artísticas y culturales no pudieron ausentarse en tan emblemático encuentro, como en el caso del ensamble venezolano “Presencia Negra en América”, quienes deleitaron a la audiencia con sus ritmos de tambor.

Tania Ortegano, directora del ensamble “Presencia Negra en América”

Tania Ortegano, doctora en patrimonio cultural y directora de la agrupación, aseguró que este también es un “encuentro de arte, de cultura, de comercio, de intercambio, de integración entre los pueblos”.

En este sentido, la directora comentó que ya tuvieron la oportunidad de presentarse en Colombia durante un intercambio en Bucaramanga, frente a la casa de paso del libertador Simón Bolívar.

Pero en esta oportunidad, hicieron sonar sus tambores es la carpa de la Macrorrueda Binacional, interpretando icónicas canciones como “Guayana” de la maestra Lourdes Lasanta, que habla de la defensa de la tierra venezolana y su soberanía, así como también interpretaron un tema emblemático de las costas colombianas como lo es el bullerengue.

“Estamos complacidos y agradecidos por la invitación que nos hicieron, porque aquí estamos ratificando lazos históricos y desde el arte expresamos esa felicidad, porque nos une la diversidad cultural ancestral”, finalizó Ortegano.

