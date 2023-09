Preocupación por el aumento de incidentes marítimos en el país

Con el caso de los cuatro pescadores de Ocumare de La Costa, que afortunadamente rescataron sanos y salvos este sábado en Puerto Cabello, estado Carabobo, se elevó a diez el número de incidentes de embarcaciones durante el 2023 en Venezuela.

Según los datos disponibles, de las 39 personas afectadas, cinco fallecieron y 14 se encuentran desaparecidas.

El caso más reciente fue el registrado entre el 7 y el 9 de septiembre, en el municipio Costa de Oro, estado Aragua, cuando Luis Carlos Delgado Naranjo (37), Duma Antonio Aponte Osta (42), Daniel Salazar y Miguel Ángel Aponte Osta (41), capitán de la lancha, estuvieron a la deriva por una falla de motor. Este grupo zarpó en el peñero “Mi Gran Esfuerzo” del muelle de La Boca, a las 4:00 de la mañana del pasado jueves, con el objetivo de instalar un sistema de trampas artesanales.

Tenían previsto regresar en horas de la tarde de su faena, sin embargo, un percance en medio del mar Caribe convirtió su faena en una aventura. “Los muchachos me dijeron ‘aguanta allí para limpiar el pescado’. Pongo en neutro el motor de la lancha para que ellos vean y agarren el pescado y los pongan en la cava con hielo. Pero cuando lo voy a poner en marcha, el motor se neutralizó”, relató Miguel Aponte, capitán del peñero.

Milagro de vida

Ese fue el comienzo de la odisea de los pescadores, quienes intentaron de varias maneras poner a funcionar el motor de la lancha, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. “Allí nos agarró un temporal y se fue el sol, no veíamos nada. Ahí apagaron la luz, no se veía nada. Yo le dije a los muchachos que aquí no la colamos”, explicó el pescador.

Luis Carlos, Duma Antonio, Daniel Salazar y Miguel Ángel milagrosamente sobrevivieron la primera noche, y al día siguiente se toparon con un fuerte oleajes, que en realidad fue positivo para ellos.

“Esa brisa nos mandó a un islote, donde allí desembarcamos y aprovechamos para cortar unos trozos de la cava y otros materiales, para empezar a remar hacia la corriente, buscando la orilla”, comentó el capitán.

A partir de ese momento comenzó la lucha para llamar la atención de alguien o llegar a la orilla, aumentando así sus posibilidades de sobrevivir. No obstante, cayó la noche del viernes, teniendo que resistir los embates del mar nocturno, pues ya sus energías se iban agotando al aumentar la deshidratación.

Recibieron atención médica inmediata

Afortunadamente para los tripulantes, la embarcación “Mi Gran Esfuerzo” resultó avistada entre las 8:00 am y 9:30 am por funcionarios del Comando de Guardacostas de la Armada Bolivariana, a bordo de un buque de vigilancia, patrullero AB “Charrán” (PG-404), a 10 millas náuticas de la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo.

TRasladarona los tripulantes a un centro de salud de la población costera carabobeña, donde recibieron atención médica. Luego en horas de la tarde, retornaron a Ocumare de La Costa a bordo del helicóptero de la gobernación, quienes resultaron recibidos por familiares, allegados y autoridades del litoral aragüeño, siendo este un final feliz.

Los tres de Choroní



Sin embargo, hay casos que no han tenido un final feliz. Esto ocurrió a José Rafael Sosa y a los hermanos Edwin y Eduar Chávez, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 16 de junio, cuando zarparon de Choroní, municipio Girardot, estado Aragua, en la embarcación “La Llovizna” y jamás regresaron.



Se conoció que iban a realizar su faena diaria, pero no regresaron el día 17 de junio como estaba previsto. Ante esta situación, familiares y otros pescadores notificaron la desaparición a las autoridades, activando los protocolos de búsqueda.

Otros incidentes



Para el 19 de junio, encontraron el pelambre de la embarcación cerca de Cepe, a 40 minutos de Choroní, casi llegando a La Guaira, pero las operaciones de búsqueda posteriores nunca dieron resultado, a pesar de que se sumó la Guardia Costera de la Armada Bolivariana, y otros organismos de seguridad ciudadana, con el apoyo de los lancheros.



Entre las hipótesis más manejadas destaca la posibilidad de que la embarcación se quedó sin combustible y no soportó el embate de una tormenta. Sin embargo, la incertidumbre también ha dado paso a rumores en redes sociales, y en el entorno de los pescadores, quienes incluso estiman la participación de organizaciones criminales que operan en esas aguas territoriales.

Naufragios en nueva Esparta



Durante este año se han registrado cinco naufragios en el estado Nueva Esparta, destacando las dos ocurridas el día 5 de marzo, cuando se extraviaron en diferentes lugares las embarcaciones Yrialne Beldar y Tarzán II.

Con respecto a la embarcación Yrialne Beldar, se supo que zarpó de Robledal a la isla de Coche con Ligia Elena Marcano, de 38 años de edad, Luis Enrique Indriago, de 29 años, Dereck, de 5 años de edad, y Francisco Gutiérrez a bordo.

Incidente con un fallecido



Durante el viaje la pequeña embarcación se averió y comenzó a hacer aguas. El motor se apagó y uno de los tripulantes decidió nadar hasta tierra para pedir ayuda, pero al regresar encontraron la lancha sin el resto de sus ocupantes. Días después las autoridades encontraron el cuerpo de Luis Enrique Indriago.



Los pescadores denunciaron que las labores de búsqueda se vieron afectadas por la falla en el suministro de gasolina.

Igualmente, el peñero Tarzán II también quedó a la deriva al presentar fallas en el motor. Carlos Manuel Rojas Gómez y José Ángel Rivas Larez a quienes sus familiares le brindaron una bienvenida en la Isla de Margarita, donde sus allegados dieron la voz de alerta al no tener noticias de ellos.

Sin embargo, se conoció que ambos marineros aparecieron, aunque no hubo información oficial de su rescate.

Ocho Desaparecidos

Desde el pasado 29 de marzo, la embarcación Los Delfines desapareció tras zarpar desde La Ensenada de Playa Grande, parroquia Bolívar de Bermúdez en el estado Sucre.



El navío iba con ocho personas a bordo, y durante el viaje uno de ellos habría informado sobre el naufragio gracias a un teléfono satelital.

Se conoció que presuntamente las autoridades no encontraron la ubicación y familiares denunciaron que no realizaron efectivamente las búsquedas.



Hasta ese entonces no hay rastro de esta embarcación, que ha dejado la mayor cantidad de extraviados del año.

LINO HIDALGO | elsiglo

RB