Andrés Caleca: “Los partidos necesita una gran coalición nacional”

Durante su gira por el estado Aragua, el precandidato presidencial independiente Andrés Caleca visitó el diario elsiglo donde anunció la creación de las “Casas de Caleca” en la entidad, con la finalidad de promocionar su candidatura e incentivar a la población a que participe en la primaria presidencial, además de hacer un llamado a una gran coalición nacional para poder vencer a Nicolás Maduro en unas presidenciales.

La gira inició en La Victoria para luego continuar en los municipios Girardot y Sucre donde se estarán inaugurando casas como las ya mencionadas, las cuales se convertirán en un lugar de encuentro para hacer proselitismo político y donde las personas podrán orientarse en cuanto a qué centro de votación es el que le corresponde para este proceso, a través del cual se elegirá un candidato unitario que enfrente a Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024.



“Venezuela tiene que cambiar y la gente tiene que motivarse en ese cambio, por eso, las ‘Casas de Caleca’ van a estar cerca de los centros de votación nucleados por la Comisión Nacional de Primarias, ya que no contaremos con los centros habituales, porque el Consejo Nacional Electoral no apoyará a las primarias”, explicó Caleca.

No esta inhabilitado

Ante la situación de las inhabilitaciones, el precandidato presidencial afirmó que cualquier partido puede apoyar su candidatura ya que no se encuentra inhabilitado, sin embargo señaló que, si gana alguno de los aspirantes que esté sancionado de esta manera “ilegal” y “anticonstitucional”, su postura será la de apoyar lo que decida el pueblo.



“La primera lucha es que se pueda inscribir en el CNE, pero si no se logra que el gobierno levante la inhabilitación habrá que buscar una alternativa, pero lo que indiscutiblemente no podemos abandonar es la unidad”, precisó.

Llamado al debate



Sin embargo, hizo el llamado a todos los candidatos para que exista un verdadero debate sobre este tema, sobre el cual siguen sin llegar a un consenso, y afirmó que no existe ninguna estrategia sobre la mesa para lograr esas habilitaciones o decidir qué hacer si llegan a la última instancia y el candidato no puede inscribirse. “No existe ninguna estrategia sobre la mesa, hasta este momento no se ha consensuado nada sobre eso, así que aprovecho esta visita a elsiglo para solicitar un debate de verdad, para que estas cosas se discutan”, precisó.



“Nosotros apoyaremos al candidato que gane la primaria hasta donde no se ponga en peligro el proceso electoral, la participación; lo que sí debe quedar claro es que la primaria es una fórmula para lograr la unidad y si esta fracasa, habrá otra fórmula, lo que no podemos cambiar es la estrategia, unión y voto”, acotó el político.



En este sentido, aclaró que sí se han realizado tres reuniones pero hasta ahora ni los partidos ni los candidatos se han puesto de acuerdo sobre este tema. A pesar de esto señaló que los involucrados en este proceso electoral organizado por la oposición decidieron que los inhabilitados participaran porque desconocen la medida y por lo tanto si uno de ellos ganase la elección, deben apoyarlo hasta la última instancia.

Cambiar un país



Asimismo, el candidato a la primaria aseguró que este proceso no tiene como finalidad solamente cambiar un presidente, sino “cambiar un país”, a través de una coalición nacional afianzada en la unidad y el voto.

“Los venezolanos tienen una oportunidad extraordinaria porque este grupo de partidos y ciudadanos independientes como yo decidimos tener un candidato unitario, que no lo vamos a decidir encerrados en un cuarto y a escondidas, sino que lo va a decidir el pueblo, porque el país no puede seguir seis años mas en manos de esta gente que ha destruido a la nación”, expresó Caleca.

No confía enel CNE

Siendo expresidente del Consejo Nacional Electoral y habiendo evaluado el comportamiento de los miembros del ente electoral, el espirante aseguró que no confiaría en lo absoluto en este organismo, porque “no se trata solamente de que tres de sus cinco miembros son militantes abiertos del partido de gobierno lo cual viola la Constitución, sino que dentro de su estructura organizativa, son todos militantes del PSUV”.

“Pero yo confiaría en ustedes los ciudadanos, que es donde está la posibilidad de que la elección sea reconocida al no abandonar el centro electoral porque las máquinas no hacen fraude, sino los seres humanos, así que no hay que deja una sola mesa sin testigo”, añadió el candidato.

Además de esto, Caleca explicó que se necesitan 80.000 testigos para supervisar las 40.000 mesas electorales y a todos los vecinos posibles que estén atentos y vigilantes durante todo el proceso. “Yo confío en la voluntad unida del pueblo venezolano, somos nosotros los que tenemos que defender nuestro voto y esa hazaña no logra sin unidad”, finalizó.

Coalición mas que unidad de los partidos



Por lo tanto, este candidato independiente recordó que en el año 2012, el CNE apoyó una elección primaria en la que resultó ganador Henrique Capriles, quien enfrentó en ese momento a Hugo Chávez en las presidenciales y que en esta oportunidad estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo similar al de ese entonces, no obstante “el alto Gobierno obligó a renunciar a los rectores del ente electoral”.



“La Comisión Nacional de Primarias valientemente tomó la decisión de seguir sin el CNE, así que tendremos primarias autogestionadas y ahora están viendo no solo que las primarias caminan desde el punto de vista organizativo con la designación de los centros de votación en todo el país, sino que avanza desde el punto de vista político con la movilización de todos los candidatos por todo el país”, continuó diciendo.



90% rechazala gestión de Maduro

El expresidente del CNE argumentó que 90% de la población rechaza la gestión de Nicolás Maduro como presidente y que dentro de ese porcentaje hay por lo menos 5 millones de personas que en algún momento votaron por el chavismo y los que ya no confían en ningún partido.



Además de esto, destacó que también hay otros grupos opositores, como aquellos que no forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática, y que también manejan candidatos. Por lo tanto, aseguró que quien gane las primarias debe procurar una verdadera coalición nacional, más la unidad de algunos partidos, para que así puedan derrotar a Nicolás Maduro.



“La gente quiere votar y salir de Maduro, la gente quiere un solo candidato no diez, hay una elección primaria para elegir un solo candidato y ahí puse yo mi nombre, el único candidato independiente. De yo ser el candidato electo el 22 de octubre, lo primero que haré será buscar a esos partidos y buscar a todas esas personas que no creen que un cambio sea posible en este país y buscar la manera de crear esa coalición tan necesaria, porque Venezuela está despertando y eso está preocupando al gobierno”, añadió Caleca.

El espíritu de 23de enero



Asimismo, este político venezolano comentó que se necesita la unión de los partidos políticos, gremios, sindicatos, organizaciones civiles, vecinos organizados, trabajadores del campo, profesionales, así como ocurrió en 1958 ante lo que catalogó como “la penúltima dictadura que tuvo el país”. Por lo tanto señaló que el espíritu del 23 de enero consiste en una gran unidad nacional.

Por otra parte, aseguró que se están realizando pocas encuestas en el país, y la última destinada a medir la intención del voto para la primaria se hizo para la Universidad Católica Andrés Bello y reflejó una intención del voto duro de 15%, representado en 3 millones de personas. “Eso sería un éxito descomunal y eso es lo que tiene nervioso al gobierno”, expresó.

En tal sentido, acotó que con las amenazas, inhabilitaciones y todo el “juego sucio” del Gobierno nacional, el país va a responder con mucha fuerza, así como ocurrió en Barinas donde tantas irregularidades trajeron como resultado que una diferencia de 126 votos se convirtiera en una victoria de 50.000 votos. “Por eso necesitamos un candidato para derrotar a Maduro cuando quiera, que escojan ellos cuándo quieren perder”, precisó.

No irá a la reelección

En su condición de independiente, aunque con el apoyo de Movimiento por Venezuela, el candidato argumentó que es muy fácil que los partidos puedan apoyarlo porque además ha dicho que no irá a la reelección “jamás”, por lo tanto se considera la mejor opción en este momento.

No obstante aseguró que no hay ningún interés personal que esté por encima del deseo de cambiar la situación del país, tomando en cuenta los retos a los que debe enfrentarse la persona que asuma la presidencia de Venezuela, con la AN y todos los poderes en contra. “Nosotros no vamos a una fiesta electoral, vamos a una confrontación electoral, contra una agente que no cree en la democracia”, sentenció.

“El calendario electoral en Venezuela comienza con la elección presidencial pero no termina ahí, así que esa coalición de la que venimos hablando debe continuar para lograr victorias sucesivas, pero primero hay que ganar y para eso necesitaos el apoyo de todo el país”, finalizó Caleca.

