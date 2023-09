Prohíben a mujer ir a trabajar con el cabello rosado

A pesar de que la mayoría de las empresas modernas intentaron desligarse del prejuicio del aspecto de los trabajadores, todavía existen muchas que no se alinearon con esa perspectiva. Históricamente, los principales problemas siempre fueron con los piercings, tatuajes y colores de pelo inusuales. Esto también le pasó a Emily Benschoter, una usuaria de TikTok que trabaja en atención al público, cuando su empresa implementó una estricta política de vestimenta que le prohíben a la mujer trabajar con el cabello rosado. A pesar de ello, decidió “rebelarse” de la manera más inesperada.

La respuesta de la mujer a las políticas que le prohíben trabajar con su cabello rosado fue "rebelarse" por las redes

“Teñirme el pelo para un empleo en el que trabajo 40 horas a la semana no era una opción”, comentó la joven al medio Newsweek y explicó que ese color va con su personalidad ya que es una persona expresiva y le gusta hacerlo de esa forma. Pese a la arbitraria medida, la chica logró encontrar una solución para cumplir con ella y, a la vez, mantener su apariencia.

Insólitamente, la tiktoker comenzó a usar pelucas de distintos colores naturales para ir a la oficina y vengarse de la normativa de la empresa. Es así cómo decidió grabarse para la red social china con sus diferentes looks, aunque no son para nada discretos, ya que en algunas zonas se puede distinguir su pelo teñido.

Publicó videos usando pelucas

Desde afro, corte carré hasta una canosa de las típicas que usan los jueces británicos, la chica comparte sus looks en TikTok en modo de burla y divierte a sus seguidores con sus creativas decisiones.

“Es deshumanizante que no me puedan aceptar al pie de la letra porque mi cabello es de un color no tradicional. Es tan superficial que el color de mi pelo sea un obstáculo. Prefiero mi cabello rosado, soy yo hasta la médula”, expresó Emily con indignación.

Según la joven, la elección de las excéntricas cabelleras es intencional y se convirtió en una práctica que la divierte: “Cuanto peor sea la peluca, mejor. Es una manera de abrir la conversación con los clientes que piensan que es una locura que tenga que cubrir mi cabello rosa”, aclaró.

