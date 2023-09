Hubo un momento en la vida de Ricardo Montaner que los problemas familiares lo llevaron a estar distanciado de su padre por muchos años; sin embargo, terminaron unidos.

Foto: Archivo

Ricardo Montaner en general fue cercano con sus padres; confiesa que tenía una deuda con su progenitor, Eduardo Delfort Reglero Atrio, debido a que siente que no le dijo suficiente te amo. Además, el cantante tuvo un distanciamiento con él, porque tenían diferentes puntos de vista sobre la política en Venezuela.

“Estuvimos como cuatro años papá y yo separados por nuestras ideas políticas. Me arrepentí toda la vida de eso, circunstancias de la vida lo llevaron a ser amigo de Hugo Chávez y circunstancias de la vida, a mí las ideas de él siempre me parecieron comunistas y no estaba de acuerdo con lo que pasaba”, reveló Montaner.

Con el fin de mantener la armonía familiar, el intérprete de “Tan enamorados” decidió tomar medidas que no implicaran ningún tipo de discusión al respecto. Incluso, antes de que su padre muriera le hizo una importante promesa.

También te puede interesar: Ricardo Montaner regresó a Venezuela

“Antes de que papá partiera, remendé de alguna manera, no el tiempo, pero sí la relación. Corrí a Maracaibo, Venezuela, y traté de estar mucho tiempo con él. Nunca más hablamos de política. La tarde antes de papá partir me dijo: te voy a pedir algo. No hables mal del presidente Chávez, y le dije “Ok, papá”. Y me dejó con ese compromiso”, agregó.

elsiglo

YN