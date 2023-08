Cada mañana, los habitantes de las diversas comunidades de Mariara, estado Carabobo, se levantan bien temprano para buscar agua potable en las diversas quebradas de la localidad, ya que aseguran que la que llega por el Acueducto no es apta para el consumo.

En carruchas llevan sus botellones a las comunidades

Este es el caso de Miguel Sosa, quien debe caminar desde el barrio Libertador, que está lindero con la Autopista Regional del Centro, hasta el borde de la montaña que está en el sector Las Cocuizas, donde existe un tomadero improvisado y en cuestión de minutos llena sus botellones de agua para hacer sus alimentos.

“Aquí vienen miles de personas al día, ya que consideran que esta agua es más sana”, comentó el ciudadano.

Cargar agua es rutinario en Mariara

Recalcó que la que llega a los grifos no es 100% confiable, ya que esta viene de color amarillo o con un olor desagradable, temiendo que les cause enfermedades estomacales. “Sabe mal y para cocinar no sirve”, explicó.

RECORRIDO EN BICICLETA

Sosa no lamenta el recorrido que tiene que hacer en su bicicleta, viniendo hasta dos veces por día para garantizar en su hogar agua pura y cristalina. “Puedo venir caminando o hasta en carretilla, no importa, pero vengo a buscar mi agua potable”, manifestó el mariareño.

Del mismo modo piensa Nelson Quiroz, quien reside en una comunidad cercana a la quebrada del río Mariara, quien aseguró que el agua que llega por las tuberías no se puede tomar.

Miguel Sosa

“Tenemos que subir para buscar agua para que los niños y nosotros no suframos de enfermedades y se contaminen de una bacteria”, añadió.

El habitante comentó que el buscar el vital líquido se ha vuelto un negocio rentable para aquellos que carecen de empleos, aclarando que prefiere caminar a pagarle a alguien por esto.

Nelson Quiroz

“Si hay un grupo de personas que venden el agua. Se las llevan a aquellas que no pueden cargarlas por su condición. Generalmente son demasiados ancianos o simplemente le venden el agua a aquellos que no tienen tiempo para buscarla”, explicó.

Por último, Jesús Enrique Jiménez, quien se encontraba en la calle principal que conecta las comunidades cercanas al río Mariara, afirmó que tiene un ingreso fijo buscando agua a unos habitantes del sector Los Tamarindos.

Jesús Enrique Jiménez

“Por cada 10 litros de agua cobro 15 bolívares, y la gente lo prefiere pagar porque el agua es más saludable”, resaltó el ciudadano.

Jiménez añadió que por lo menos se rebusca con estos mandados, asegurando que le garantiza una comida al día. “Esta es una ayuda para comprar una harina y una sardina. Con eso me sustento”, sentenció Jiménez.

