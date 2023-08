Arrancó la campaña electoral del proceso de Primaria que viene organizado parte de la oposición venezolana, para definir un candidato unitario de cara a la elección presidencial del año 2024; son trece los aspirantes que finalmente se medirán el 22 de octubre en un evento catalogado como “único”, por quienes se oponen a la gestión de la revolución chavista y revolucionaria.

Luis Carlos Solórzano

El activista político y excandidato a la gobernación del estado Aragua en el último proceso electoral, Luis Carlos Solórzano, se refirió a la “Primaria”, pero su mirada, desde del rol, que el Gobierno Nacional intenta cobrar en el proceso de la oposición.

INHABILITACIONES

“La gran mayoría de los venezolanos pudiéramos estar de acuerdo en dos cosas relacionadas con las inhabilitaciones y con todas las acciones que el régimen de Nicolás Maduro a través de sus distintos tentáculos quiere llevar adelante”, analizó el dirigente comenzando su posición.

La “primera” que deben tener claro los venezolanos, dijo, “es que el régimen hará todo lo posible para implosionar la primaria por encima de todo”, destacando que actores del chavismo y sus lacayos intentan sembrar dudas en el elector no solamente de cara a la elección del 22 de octubre de este año, sino pensando en las elecciones presidenciales del año 2024.

CITACIONES

“En segundo lugar, el régimen tiene súbditos que utiliza para llevar adelante sus acciones, adelantan amenazas para llevar citaciones, para decir que van a meter presos, para decir que van a abrir juicios a cualquier persona dentro y fuera de Venezuela”.

Directo, el activista indicó, que esas maneras de actuar del gobierno también tienen otros fines. “Mientras eso ocurre (tratar de implosionar el proceso del 22Oct) ellos (quienes integran el régimen) hacen eso, para no dar respuesta, por ejemplo ¿dónde están los ladrones que se robaron 30 mil millones de dólares? Una cifra escandalosa en la cara de Nicolás Maduro. El Gobierno no quiere que se hable de eso. Maduro no se atreve a decirle al país, que le han robado 30 mil millones de dólares que se los robó el señor Tareck El Aissami, que era su mano derecha y que él no se dio cuenta”.

ATROPELLO

“De eso, es lo segundo, que los venezolanos debemos estar claros, en que el gobierno no quiere que se hable de sus robos, de su corrupción, atropello, mal uso de los dineros públicos. De eso es que no quiere que se hable. La incompetencia para gobernar, de la falta de gas doméstico, de la falta de gasolina, de la falta de gasoil, del desastre de nuestras vías terrestres, todas, autopistas, avenidas, calles, del desastre y el abandono y el terrible padecer de todos los venezolanos que tenemos que ir a un hospital, del estado en el que están las escuelas y además nuestras universidades y colegios públicos”, aseveró.

Recalcó que el régimen ha colocado algunos “súbditos bien pagados” para que hagan el trabajo sucio y realicen amenazas públicas.

EXCUSAS

Solórzano aprovechó el momento y recomendó a los dirigentes políticos que están fuera del país, pensar bien lo que dicen y hacen, con el propósito de no dar excusas al gobierno de Maduro y evitar con ello sus atropellos.

“Deberían pensar muy bien lo que dicen, porque es evidente que el hecho de estar fuera del país los aísla de la cotidianidad, les aleja del olfato político y entonces son capaces de decir algunas cosas disparejas que no le hacen bien a nadie y que además no existen”.

DERROTA

“La verdad verdadera es que el venezolano sí quiere salir de este régimen de delincuentes, pero quiere salir de ellos a través de una derrota política, a través de una derrota electoral; podemos y debemos derrotarlos electoralmente y si vamos juntos y si vamos organizados y si colocamos los intereses del país y de los venezolanos por encima de los intereses propios y particulares, le damos una paliza al gobierno votando”, puntualizó.

En ese sentido, Solórzano dejó entrever que hay muchas máscaras, a las cuales hay que tener cuidado, “por ello, no hay que prestarle tanta atención a los súbditos del gobierno que hacen el trabajo sucio”.

