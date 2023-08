Oswaldo Torres: Un gigante del baloncesto aragüeño

Nacido en Cabinas, estado Zulia, Oswaldo Torres se ha convertido en uno de los máximos referentes del baloncesto aragüeño, por su dedicación, humildad, entrega y amor por la disciplina de los gigantes. Con 69 años, según él. Torres, señaló que a su llegada a Maracay se dedicó a la práctica del béisbol, pero por cosas del destino una tarde pasó por la cancha de baloncesto y más nunca dejó de respirar este hermoso deporte.

“Vivía en El Hipódromo, y frente a mi casa estaba el parque José Nuncio Pulido, allí había varias canchas de béisbol y baloncesto, era un magnífico lugar para un joven enérgico y apasionado por el deporte, era bueno en el béisbol, pero el baloncesto cambió mi vida, al punto de que jugué todas las categorías infantiles y al culminar mi etapa de jugador me convertí en entrenador y hasta la fecha mi vida ha girado con base en el deporte de los gigantes”, señaló Torres.

Con muchas vivencias, experiencias, y sobre todo con mucho amor por este deporte, Torres es padre de la Escuela de Baloncesto “Gente Joven”, por donde asegura el entrenador han pasado grandes figuras del baloncesto nacional.

La escuela de baloncesto nació hace 49 años, gracias a un grupo de sus amigos, algunos ya no están en este plano terrenal y otros siguen trabajando con la misma energía y pasión que tenían el día de su fundación.

“Somos la escuela más vieja de Venezuela, pero tenemos los mismos objetivos, formar grandes jugadores y excelentes estudiantes. Desde que nació Gente Joven hemos fichado a más de 10 mil atletas, hemos formado más de 5 mil jugadores, entre ellos basquebolistas que han destacado en Liga Profesional de Baloncesto (LPB); este año 12 jugadores formados en esta escuela participaron en la Superliga Venezolana de Baloncesto (SPB), esto nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando por estos niños que vienen todos los días a mostrar y desarrollar su potencial. Quiero acotar que todo este trabajo ha sido sin cobrar un bolívar, ya que la escuela es sin fines de lucro”, destacó Torres.

Con mucha satisfacción en sus palabras, Torres explica que en una época 90% de los jugadores del estado pasaron por su escuela, por lo que le ha permitido formar a grandes figuras, entre ellos uno de los héroes de Portland, David Díaz.

“Entre los jugadores que se han destacado en la escuela está Paul Barrios, quien fue nuestra primera firma al profesional, ese era un caballo, y un gran colaborador con la escuela. Jesús Centeno “El Zancudo”, uno de los grandes baluartes de esta casa; Orangel Celis, quien nos representó con orgullo. Rafael Melgarejo, Edwin “Zancudito” Mijares, José Bernal, estos son parte de las nuevas generaciones; son tantos y seguiremos produciendo talento para el estado”.

Torres lamenta nunca haber ganado un torneo con Toros de Aragua, organización a la que ha aportado su experiencia durante 30 años.

Una entrañable amistad con el Ingeniero Tulio Capriles le permitió acompañarlo por muchos años en la franquicia y hoy en día hace lo mismo junto al presidente del equipo Tulio Capriles Mendoza, con quien han trabajado de la mano en la Fundación Toros de Aragua, especialmente en la celebración de eventos para el disfrute de los niños.

“El ingeniero Tulio Capriles siempre estuvo pendiente de la escuela, nos donó material deportivo, uniformes, pero lo más importante era que por medio de las clínicas que los jugadores de Toros daban a los jugadores, fomentaba la pasión de los chamos por esta disciplina”, afirmó.

“SI VUELVO A NACER, VUELVO A ENTRENAR BALONCESTO”

Rascándose la cabeza, Torres hace memoria, buscando en sus recuerdos los momentos que lo han marcado como entrenador y que atesora más en su corazón.

“El baloncesto me ha dado muchas satisfacciones, me han permitido conocer a muchas personas, jugadores, representar al estado, pero sobre todo me permitió entrenar a mis tres hijas y verlas representando al estado, sin duda que esta emoción que sentí ha sido la más grande y por eso, si vuelvo a nacer volvería a ser entrenador de baloncesto”, concluyó Torres.

