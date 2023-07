Médicos siguen luchando por mejoras salariales

La realidad del gremio médico no ha mejorado, pues sigue sumido en la crisis salariales y de condiciones de trabajo en el sistema regional de salud.

Los médicos buscan que los dignifiquen

El Dr. Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, aseguró que el sector salud está sumergido en una crisis desde el punto de vista institucional en cuanto al ejercicio diario de la profesión, pues hasta la ética profesional está pendiendo de un hilo.

“Hay problemas de ética, de ontología o de funcionamiento y respeto a las normas que rigen nuestra profesión desde el punto de vista ético, hasta la relación médico-paciente” ha sido afectada, comentó Rubio.

FACTORES NEGATIVOS

No considera que sea mera irresponsabilidad de los agremiados, pero afirma que los factores negativos generados por las políticas económicas del Gobierno nacional canalizan el ejercicio profesional médico por una vía de decadencia.

“Hay un grave y evidente problema de tipo económico, que es a nivel nacional, el gremio tampoco se exime de eso, y eso a veces condiciona que puedan haber actitudes no cónsonas o correctas con el ejercicio de nuestra profesión, porque a veces la gente trabaja para devengar unos honorarios que nos garantice nuestra calidad de vida, y actualmente el gremio de salud está muy golpeado en este sentido”, aseguró el Dr. Rubio.

El dirigente gremial aseguró que un médico devenga entre 50 a 60 dólares mensuales, lo que no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas; “no desde ahora, ya tenemos años en esto. Las mismas políticas gubernamentales impiden que eso ocurra. En el estado Aragua tenemos ya más de 20 años que no se firma una contratación colectiva. Antes se logró y hubo un buen beneficio tanto para el sector salud como para la institucionalidad de la prestación de servicio de salud”, manifestó.

Dr. Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua

HAY QUE HABLAR

Y ciertamente, el Dr. Rubio confirma que están buscando conversaciones con las autoridades gubernamentales para exponer esta realidad, pero esos esfuerzos siguen siendo en vano, creando un creciente panorama de desmotivación.

“Aquí tiene que haber interacción entre los representantes de los gremios profesionales, sindicatos, centrales obreras y el Estado venezolano, que al final es uno de los principales empleadores y también propulsor de las medidas que puedan mejorar la situación socio económica de nuestro país”, precisó.

A pesar de esta realidad, el Dr. Rubio comentó que no es fácil lograrlo y que el Colegio de Médicos del estado Aragua siempre buscará lo mejor para sus agremiados, ayudándolos en lo que pueda.

“El colegio trata de brindar el mayor apoyo a los colegas a cuanto a la tramitación de toda su documentación, de que estemos dentro del ejercicio legal de la medicina, que no caigamos de ilegalidades; aclarando dudas, haciendo actividades sobre el derecho médico, actividades docentes, científicas deportivas, estimulando a nuestros médicos jubilados que son un valor importante dentro del sector salud a que mejore su calidad de vida y que hagan aportes a eso, a mejorar”, destacó.

Para finalizar, el presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua exhortó a los galenos a visitar la sede gremial, que pidan el apoyo que necesiten; “el Colegio de Médicos no es su junta directiva, no es su presidente Ramón Rubio, somos todos los médicos unidos, hasta la interacciones de los gremios de enfermería, bioanálisis y todo el personal obrero y administrativo, ya que sin ellos la salud no funciona y a diferencias de otras áreas del saber humano, no es solo la producción económica, de bienes y servicios porque nuestro principal bien es la salud del ser humano”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

MV