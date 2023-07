Desde hace 161 años, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) se ha destacado por ser uno de los entes gremiales más importante de nuestra nación, ya que no solo acredita profesionales de las diversas ramas de la ingeniería, sino que se constituyó en ente asesor o acompañante en las diversas obras, tanto públicas como privadas.

La realidad actual de este gremio tan vital es el reflejo de los tiempos difíciles por los cuales todos los gremios nacionales han atravesado, sin embargo, las directivas y agremiados están concentrados hoy en día en la tarea de levantar el gremio, ratificando su condición de asesor por excelencia del proceso de desarrollo, especialmente en cuanto a construcción.

En este sentido, el ingeniero Jean Piero Mora, presidente encargado del gremio en el estado Aragua, afirmó que ingenieros, arquitectos y profesionales no escapan de la crisis y que están entrando en una etapa de resurgimiento.

“Nos ha tocado reinventarnos dentro de nuestras funciones gremiales para seguir subsistiendo, para seguir llevando a cabo actividades deportivas y en materia de salud”, comentó.

Comentó Mora que el colegio depende principalmente de las cuota de los agremiados, principalmente cuando necesitan la colegiatura para poder ejercer sus profesiones.

Asimismo, estas cotizaciones, que generalmente son mensuales o anuales, van destinadas al mejoramiento profesional de los agremiados y otros beneficios, que sirven para mantener abiertas las puertas de las oficinas principales, ubicadas en el Centro Profesional Universitario del estado Aragua (Ceproaragua).

“Gracias a Dios nos mantenemos con las puertas abiertas a través de esa autogestión, a través de reinventarnos. Ese tipo de actividades que nos permiten a nosotros generar unos ingresos, para mantenernos y llevar a cabo y prestar un servicio, que es el de las actividades gremiales”, comentó el ingeniero Mora

Entre las problemáticas y métodos de subsistencia planteados por Mora, surge otro factor de crisis, la fuga de ingenieros. Efectivamente, en cuanto a este aspecto el gremio hace un esfuerzo para que los agremiados no se planteen salir del país, pero es algo imposible.

Los cursos son los fuerte de los ingenieros

“El mensaje que nosotros siempre le hemos llevado a los ingenieros es que vamos a quedarnos en el país, vamos a reconstruirlo nosotros. Este es un país que le hace falta de mucha ingeniería y reingeniería. De verdad que sí les ha pegado”, expresó.

El ingeniero Mora comentó que esta realidad golpeó incluso la directiva del colegio, muchos de sus miembros electos tuvieron que migrar para buscar mejorar calidad de vida.

Además, Mora ve con mucha preocupación que los bajos salarios que les están ofreciendo a los profesionales de la ingeniería; no son suficientes para motivar a los agremiados a ejercer esta profesión en nuestro territorio.

“Hay colegas que hoy en día les ha tocado emprender, como a todos, como todo profesional, como a todo ciudadano venezolano, que nos ha tocado emprender para tratar de generar otro tipo de ingresos aparte de lo que nosotros hemos estudiamos en una universidad”, lamentó Mora.

Incluso, el tabulador de salarios que han diseñado para que sea referencia a las empresas no ha sido cumplido como se esperaba. “La situación está del tema inflacionario, esta situación actual de muchísimas organizaciones tanto públicas como privadas, pero no se cumple. Nosotros seguiremos insistiendo de que existe un tabulador, defendiendo sus derechos de los profesionales a que se le cancele con el tabulador, pero a su vez tenemos la contraparte que hay ingenieros que son empresarios y la verdad que la base no les da para cancelarle a un colega con el tabulador que establece el Colegio de Ingenieros de Venezuela”, aseguró.

Jean Piero Mora expresó que, a pesar de la realidad país, el Centro de Ingenieros del estado Aragua sigue con sus puertas abiertas, realizando actividades gremiales para todos los profesionales regionales.

“Seguimos certificando proyectos tanto de entes públicos como privados y lo que nos corresponde, puede ser órgano asesor tanto de lo público como de lo privado. Acá en Ceproaragua seguimos manteniéndolos con las puertas abiertas, estamos llevando a cabo ahorita un plan de cursos de mejoramiento profesional, a muy bajos costos para que no le peguen mucho en el bolsillo a los agremiados”, acotó.

Para finalizar Jean Piero Mora indicó que hay cursos para el público en general. “Hace unos pocos días firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica del Centro, bueno que esto va a fortalecer este plan que venimos nosotros desarrollando de mejoramiento profesional”, sentenció.

