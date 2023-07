Sociedad Civil insistirá al CNE para abrir el REP

Más de 100 organizaciones de la Sociedad Civil, tanto de Venezuela y otras naciones, realizarán una campaña divulgativa con la finalidad de exigirles a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), el inicio del Registro Electoral Permanente (REP), y así darle oportunidad a los electores que no están inscritos en participar de las elecciones presidenciales del próximo año.

El Dr. Edgar Capriles, integrante de Aragua en Red, explicó que dicha iniciativa es por su preocupación; aseguró que 10 millones de venezolanoscorren el riesgo de no votar. Dijo que muchos no están inscritos o no hicieron su cambio de residencia.



Nuevo plan

Por eso, el dirigente de la organización aseguró que realizaron una propuesta para activar un plan de activismo ciudadano. Seguirán en su lucha por unas elecciones libres.



“No es para la primaria o las elecciones presidenciales que empiezan ahora. Decidimos iniciar una campaña para pedirle a la Comisión Nacional de Primaria, que denominamos el Registro Electoral es mi derecho”, agregó.

Saboteo



El Dr. Capriles afirmó que los que están al mando del Gobierno nacional buscarán la manera de impedir este proceso. Considera que no tienen la suficiente fuerza para consolidar su permanencia en el poder.

“Hay 2.5 millones de votos, pero si participan más y logramos unirnos, podremos crear una esperanza y el cambio en el país”, finalizó.

