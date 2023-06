Benjamín Rausseo, empresario y conocido por su personaje cómico el Conde del Guácharo, anunció este miércoles su candidatura presidencial para las elecciones que deben efectuarse en 2024

Benjamín Rausseo anunció su candidatura para las elecciones presidenciales del 2024 El Siglo Foto Cortesía

«Quiero decirles que debido al clamor popular de toda esa gente que me han estado apoyando en este bello proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, a la Venezuela que soñamos, quiero decirles que hemos tomado la decisión, responsablemente, de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024», dijo Rausseo en un video que publicó esta tarde en redes sociales.

Y añadió: «Ahí los espero, las puertas están abiertas. Nuestro corazón es grande, todos cabemos en la nueva Venezuela, esa que queremos construir. Quiero darle las gracias a toda esa gente; nuestros líderes de barrios, nuestros líderes de calle, nuestros líderes municipales, parroquiales, estadales y a todos los que estamos en este gran movimiento, sobre todo a esas más de 400.000 personas que firmaron a favor de este proyecto de la nueva Venezuela».

También te puede interesar: Más de 63.000 migrantes venezolanos actualizaron sus datos para votar en las primarias

Benjamín Rausseo no se inscribió en las primarias

La confirmación de la candidatura presidencial de Benjamín Rausseo ocurre a días de una lluvia de críticas en su contra luego de que el 24 de junio finalizó el lapso para inscribirse en las elecciones primarias de la oposición.

En un principio se esperaba que el comediante se inscribiría para medirse el 22 de octubre con otros aspirantes a la presidencia. Hasta el 7 de junio, Rausseo aparentaba que se inscribiría en las primarias, dado que incluso compartía las informaciones publicadas por la Comisión Nacional de Primaria concernientes a los requisitos para inscribirse, para el voto de venezolanos en el exterior y en general sobre la organización de los comicios.

No obstante, el 22 de junio, cuando corría el plazo para formalizar las candidaturas a las primarias, Rausseo informó que no se inscribiría, y que sin embargo sí presentaría su aspiración presidencial independiente en 2024. Una acción que le ha valido acusaciones de pretender fragmentar a la oposición en una maniobra para fortalecer a Nicolás Maduro.

Luego de que anunció que no se inscribiría en las elecciones opositoras, se viralizó un video con un extracto de una entrevista que le hizo el periodista Isnardo Bravo a comienzos de mayo.

En la conversación, Rausseo respondió a la pregunta de si recibía financiamiento del chavismo asegurando que si ese fuera el caso no participaría en las primarias y para fragmentar a la oposición presentaría una candidatura independiente.

«Si fuera candidato del gobierno, primero, no me meto en las primarias. Un candidato que es del gobierno para dividir espera que que la oposición haga sus primarias y me meto por mi lado», fueron sus palabras.

El Siglo Información El Nacional

CJL