La algarabía y la emoción se vivieron este martes cuando dos de nuestros periodistas, Hernán González y Lino Hidalgo, se adjudicaron individualmente los Premios Regionales de “Periodista para Periodistas”, otorgado por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Aragua.

Lino Hidalgo y Hernán González premiados por el CNP

En esta edición, los galardonados se vistieron de gloria en las categorías de Investigación y Cobertura, destacando sus respectivos compromisos con la ética de trabajo, creatividad y el aporte social.

LINO HIDALGO

En el caso de Lino Hidalgo, el CNP evaluó sus destacados reportajes y decidió asignarle la categoría de Investigación, en homenaje a Santana Emilio Salas Méndez. Destacaron su exploración periodística sobre la tradición de San Juan Bautista, así como reportajes las fundaciones de Villa de Cura y Turmero.

Lino Hidalgo recibe su premio de Investigación

El ganador destacó que es un gran honor por recibir este premio del CNP, siendo una muestra de esfuerzo y sacrificio durante estos tres años de ejercicio y muchos años de formación.

“La historia me apasiona, y gracias a ella me dio uno de los mejores momentos, mi mamá que estuvo presente no dejaba de mostrar su alegría “, dijo el comunicador.

AGRADECIMIENTO A COLEGAS

Hidalgo agradece los conocimientos de todos los colegas que lo incentivaron y guiaron a realizar estos reportajes destacados; “en especial al licenciado Johnny Ozalh, Héctor Briceño, Luis Quintero, Karla Trimarchi, entre otros que han contribuido a este aprendizaje. Seguiremos creciendo”, prometió.

El jurado calificador del Colegio Nacional de Periodistas igualmente consideró que los recaudos consignados por Hernán González lo hacían merecedor del premio de Cobertura, que lleva el nombre de José Rosario Delgado, quien fuera parte de los equipos periodísticos del diario elsiglo durante su destacada vida profesional.

HERNÁN GONZÁLEZ

En el caso de González, el premio está sustentado en una impecable labor reporteril de las indicaciones de El Castaño, tanto con sus reportajes para la edición impresa, como sus reportes en vivo para nuestras redes sociales. Igualmente en la cobertura de la tragedia de Las Tejerías.

Hernán González premiado por su excelente cobertura

En este contexto, Hernán González se sintió feliz al recibir el premio Periodismo de Cobertura “José Rosario Delgado”, a través de los trabajos realizados en esta casa editorial.

“Es un orgullo haber obtenido este premio del CNP, es un reconocimiento a todo el trabajo realizado en El Castaño y Las Tejerías el año pasado. Fue intenso por los sucesos acontecidos”, comentó González al recibir su galardón.

PASIÓN Y ENTREGA

Asimismo, agradeció a elsiglo por todas las oportunidades ofrecidas, destacando que esta confianza le da impulso para seguir ejerciendo la labor comunicacional con mucha pasión y entrega.

La “clase 2023” de los premios del CNP

Cabe destacar que la entrega de los premios de la seccional aragüeña del Colegio nacional de Periodista se realizó con el formato novedoso al estilo Óscar, en los espacios del centro Comercial Unicentro de Maracay.

La directiva del CNP y el equipó a cargo de la producción del evento, destacó que la ocasión fue propicia para el encuentro de los periodistas de la región, y para nuevamente poner de relieve el gran talento informativo, nacido de la mezcla de las viejas y nuevas generaciones.

