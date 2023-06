Pogacar en estado favorable para estar en el Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha dado un paso definitivo para poder estar en la salida del Tour de Francia el próximo 1 de julio en Bilbao, ya que una tomografía computarizada realizada para ver el estado de sus huesos de la muñeca tras la fractura sufrida en la Lieja Bastoña ha arrojado un resultado favorable.

Tadej Pogacar. FOTO CORTESÍA

“Los resultados de la tomografía computarizada son positivos. Los huesos están sanando bien. Ahora puede entrenar completamente en la carretera y dejará de entrenar en los rodillos. Tadej seguirá usando un aparato ortopédico en la mano como medida de precaución”, señalaron fuentes del equipo en WielerFlits.

El cirujano ortopédico belga Joris Deurinckx operó a Pogacar inmediatamente después de su caída en Lieja-Bastoña-Lieja en el Hospital Oost-Limburg de Gante, comprobando que el golpe le había producido una fractura de escafoides.

“El escafoides es el hueso en forma de nave que es el vínculo entre el antebrazo y el resto de la mano. Es esencial para el buen funcionamiento de la articulación de la muñeca. Por lo general, se puede curar sin cirugía, pero a veces es mejor operar para unir bien las piezas o no comprometer el suministro de sangre al hueso. Eso es lo que elegimos en Pogacar”, señaló Deurinckx

Por su parte, Tadej Pogacar señaló hace unos días que sus entrenamientos iban por el buen camino.

“Estoy trabajando muy duro en Sierra Nevada, sobre todo con salidas largas para trabajar la resistencia. Nuestra concentración termina el 11 de junio, haré unas pruebas médicas, y luego pasaré unos días entrenando en Sestriere”.

Pogacar mantuvo su mente en el Tour de Francia

El ciclista en una entrevista habló que confía en la total recuperación de su forma física y en poder incorporarse en el Tour de Francia, aunque tenga que modificar su preparación.

“He estado entrenando bastante bien, haciendo el ‘home trainer’ y corriendo, y esta semana he vuelto a la bicicleta de carretera. No estoy tan mal como pensaba. Mi muñeca mejora día a día. Ya no me duele, pero acabo de volver a entrenarme en carretera, así que sigo siendo prudente”, reveló el esloveno al diario francés L’Équipe.

