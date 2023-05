Este 26 de mayo se estarán realizando las elecciones decanales y rectorales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), las cuales no se realizan desde hace 15 años, por lo tanto, estudiantes como profesores y obreros han estado atentos a este hecho histórico para esta casa de estudios.

Profesor Juan Marrero, candidato a decano de la facultad de Agronomía de la UCV-Maracay

En el caso del estado Aragua, en la Facultad de Agronomía existen cuatro candidatos que son Aida Ortiz, Rafael Galíndez, Lino Lugo y Juan Marrero, todos con amplia trayectoria y estudios realizados que demuestran su capacidad para realizar propuestas que sirvan de impulso para el campus Maracay.

ASPIRANTE A DECANO

En el caso del profesor Juan Marrero, actualmente director del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, fundamenta su propuesta como aspirante a decano en varios puntos de interés, entre los cuales resaltó tres que considera fundamentales para la transformación modernizadora de la facultad.

“En primer lugar, dada la situación de crisis socioeconómica de todo el personal, propongo la regularización de la reglamentación, establecida en nuestro convenio colectivo con soporte constitucional de los derechos compatibles con la dedicación exclusiva, de tal manera que se permitan incentivos vinculados al trabajo universitario sin menoscabo de nuestra misión en la Universidad, para que los profesores, trabajadores y obreros puedan tener ingresos adicionales”, explicó Marrero.

COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Como segundo punto, el aspirante a decano mencionó el desarrollo de una política científica, de innovación e investigación para potenciar los nueve institutos con los que cuenta la universidad, así como las seis estaciones experimentales y una estación biológica, “implicarlos en una red de clúster de cooperación para la innovación, que permitan a su vez la vinculación de nuestra facultad a través de sus programas de investigación que permitan el desarrollo de proyectos de alto impacto que generen ingresos.

“El tercer punto tendría que ver con la regularización de los sistemas administrativos que permita condiciones de trabajo apropiadas, incluyendo las áreas donde hay obreros, porque ellos también merecen ser tomados en cuenta; en este sentido, los sistemas de la Universidad deben ser actualizados, así como los equipos, además de propender hacia una agilización y simplificación de los trámites, para facilitar que los ingresos que se generen sean precisamente utilizados y reinvertidos en las unidades que lo generó”, precisó Marrero.

PRESERVAR LAS LUCHAS

Además de todo esto, el profesor universitario señaló que deben perseverar las luchas por las reivindicaciones estudiantiles, profesorales y de todos los trabajadores y obreros. “Creo que es parte de todo lo que debemos hacer como universitarios, porque el Estado, en una universidad pública y autónoma como la UCV tiene el deber de garantizar el derecho a una educación de excelencia”, acotó.

Asimismo, Marrero confesó que un decano no tiene incidencia directa en cuanto a la situación socioeconómica del país, pero eso no significa que no pueda tenerla de forma indirecta. “Es nuestra tarea denunciar, porque nosotros somos una facultad del agro que tiene que ver con la política de seguridad agroalimentaria con la producción en el campo y eso puede ser perfectamente denunciado a través de una institución con una trayectoria histórica en este tema”, precisó.

ELECCIONES HISTÓRICAS

Por otra parte, el director de Instituto de Economía Agrícola, catalogó de “histórico” este proceso de elecciones, no solo por los años que han esperado sino porque se integraron sectores que anteriormente no podían participar en estos procesos, como es el caso de los empleados, los obreros, profesores instructores, auxiliares docentes, los estudiantes y también los egresados, acompañando a todo el profesorado.

“Es importante que el 26 de mayo todos acudamos a ejercer ese derecho, porque es la oportunidad que tenemos de transformar, porque luego de tantos años de letargo hay una esperanza de crear un cambio que es de transformación modernizadora. Hay que participar de forma consiente y reflexiva, recordando que el voto es secreto, que no puede haber presión de ninguna naturaleza, sino solamente la conciencia, pensando en los principios universitarios y ucevistas”, instó el candidato.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

FG