Transportistas en el estado Aragua enfrentan una grave situación al no recibir con regularidad el combustible subsidiado y tampoco ven factible equipar con el combustible dolarizado. La situación afecta seriamente el servicio de transporte público y genera incertidumbre para el futuro de este sector y aunque algunos transportistas están considerando un paro, el bloque del transporte público de Mario Briceño Iragorry hace un llamado a la unidad de todas las líneas, para tomar medidas conjuntas y defender sus derechos.

En este sentido, Luis Andrade, presidente de Unión Civil Caña de Azúcar, comentó que esta situación los tiene agobiados, ya que en la estación de servicio La Rosa, por ejemplo, cada unidad surte un día al mes; igualmente, en la estación Santa Ana donde anteriormente surtían a cinco unidades diarias, ahora sólo equipan una, por lo tanto este representante de los transportistas mostró una lista de 26 unidades de gasoil y 46 de gasolina, de las cuales, el día martes sólo cuatro recibieron el beneficio.

“Cuando nos exigen prestar un servicio y que debemos cumplir con una tarifa, no ven la cantidad de unidades trabajando con un combustible dolarizado, cuando nosotros también tenemos familia y tenemos que llevar el pan a nuestro hogar y por eso vemos con sacrificio a cada compañero que pierde más del 80% de la producción diaria prestando un servicio, con tal de que no nos invadan las rutas clandestinas, situación que nos tiene preocupados”, expresó Andrade.

Llamado a unir esfuerzos

Del mismo modo, el presidente de la mencionada línea de transporte recalcó que en los convenios existentes no se ha tomado en cuenta la base, es decir, a los dirigentes de cada organización y es por eso que hizo un llamado a todos los presidentes de línea “a que nos unamos y tomemos las decisiones que tengamos que tomar a favor de los transportistas”.

Asimismo, Andrade habló por todo el bloque de Mario Briceño, aclarando que no están llamando a un paro, ni a un aumento de la tarifa. “Estamos haciendo un llamado al órgano superior que se reúna con todos los presidentes de línea, porque los gremios están divididos y son los que toman la decisión por nosotros”.

Paro técnico

En este sentido, explicó que por parte de este bloque sólo pudiera existir un paro técnico por el simple hecho de que sólo cuatro unidades se encontraban operativas este martes por haber sido las únicas en recibir el combustible para un día de trabajo, así que, de no recibir combustible hoy miércoles, no tendrían unidades disponibles.

“Estamos en una debacle del transporte en estos momentos, estamos cerca de una situación similar a la del 2017, que no se ha dado porque los socios de cada organización están buscando la manera de sobrevivir, porque no queremos pasar por eso otra vez y una hora cero no resolvería el problema porque el combustible simplemente no existe, incluso, podemos ver que en las bombas dolarizadas tampoco hay”, precisó el transportista.

Para finalizar, Andrade aseguró que la solución tampoco está en un aumento de las tarifas, aunque ciertamente, se espera que próximamente exista un ajuste que posiblemente quede anclado al dólar o al petro, pero son conscientes de que la población no cuenta con los recursos para costear el transporte diariamente y por eso recurren a largas caminatas; por lo tanto, insistió en la unión de todas las líneas para poder obtener respuestas en cuanto al combustible dolarizado y de esta forma, garantizar una tarifa que sea accesible.

