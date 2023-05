Cada 12 de mayo, los profesionales de la enfermería celebran su día en muchos países del mundo, en honor a Florence Nightingale, quien fuera una de sus precursoras, nacida un día como hoy, pero de 1820 en Florencia, Italia, y que además de ejercer esta noble labor sobre todo durante la guerra de Crimea, fue escritora y estadista.

Hoy el mundo celebra el Día de las Enfermeras y los Enfermeros

Durante una época de guerras, Florence tuvo el carácter suficiente para alzar su voz y contribuir en la reforma de las condiciones sanitarias en los hospitales militares de campo; impulsando además su teoría de saneamiento de la población, demostrando la necesidad de ventilación, luz, comida nutritiva y ejercicio para restablecer la salud, entre otros aportes.

LEGADO DE NIGHTHINGALE

Hoy, el legado de Nightingale se convirtió en millones de mujeres y ahora también de caballeros que han dedicado sus vidas al cuidado de los enfermos, brindando además de atención, calor humano para todo aquel que lo necesite; sin embargo, ese uniforme blanco, cada día se ve más opaco en los centros de salud venezolanos, cuando el gremio de enfermería pide a gritos que el Estado y la sociedad les retribuya, por lo menos un poco, por el hecho de haber entregado sus vidas por cuidar a otros.

Doris Quintana, delegada nacional del Colegio de Enfermería del estado Aragua

Al igual que Nightingale, los enfermeros venezolanos han prestado sus servicios aún en los momentos más difíciles para el país, como la crisis económica, apagón nacional del 2019, la pandemia por la Covid-19, demostrando heroísmo en cada una de las circunstancias y sin embargo, hoy deben acudir a las calles para reclamar mejores condiciones, tanto para ellos como para sus pacientes que deben acudir a los hospitales, los cuales no cuentan con instalaciones dignas ni los insumos suficientes.

“Profesionales de la enfermería: vocación, amor, humanismo. El 12 de mayo es una fecha donde se conmemora lo que hizo la pasión y el humanismo de Florence Nightingale, porque las enfermeras y los enfermeros tomamos al ser humano como ser holístico y brindamos cuidados humanos a través de la compasión, entendiendo que un ser humano está compuesto por cuerpo, espíritu y alma, así que no se trata de anatomía, fisiología, fisiopatología, sino el ser humano como persona”, expresó Doris Quintana, delegada nacional del Colegio de Enfermería del estado Aragua.

¿CELEBRACIÓN O DUELO NACIONAL?

A pesar de esto, Quintana considera que hoy en lugar de celebrar, “debería ser un día de duelo nacional, porque da tristeza ver a nuestros enfermeros con unos uniformes que ya no son blancos sino amarillos y grises, que no utilizan los zapatos indicados, que no se pueden colocar medias anti várices y pasan todo el día de pie salvando vidas, no podemos ser atendidas en una consulta porque no tenemos como pagarlas y no disfrutamos de un HCM, que no podemos enterrar a un familiar porque no contamos con servicio funerario, qué podemos celebrar”.

Colegio de Enfermería de Aragua se encuentra sumido en el abandono

Sin embargo, la representante del gremio de enfermería en Aragua, agradeció al Creador porque más allá de estos sinsabores de la vida, siente que son instrumentos del Padre Celestial para salvar vidas y “ser el apoyo directo de una madre que pierde a su hijo, porque no sólo se trata de vocación, es humanismo, es estar en el lugar del paciente y sentir lo que ellos sienten”.

Asimismo, la enfermera resaltó que con los años, esta profesión ha evolucionado a tal punto que hoy día existen doctores y doctoras en enfermería y logran participar en cargos que años atrás no imaginaban que podrían, ya que ahora podrían incluso, asumir un ministerio.

¿QUIÉN CUIDA DE LOS ENFERMEROS?

“Pero tantos estudios y cuando vemos nuestra situación socioeconómica y familiar, donde nuestras familias reclaman por nuestra ausencia, porque seguimos participando, trabajando, realizando jornadas de salud en la calle, jornadas de vacunación, atendemos pacientes, aún cuando nos han quitado todo y sólo nos toca decirle a nuestros familiares, ‘perdón, pero estuve salvando vidas’, pero hoy nos preguntamos, y quién cuida de las enfermeras”, continuó Quintana.

Con un sueldo de 5$ mensuales, la delegada nacional del Colegio de Enfermería de Aragua, aseguró que los profesionales de la enfermería deben hacer “milagros” para llevar el sustento a sus hogares y brindarle medianamente, una mejor calidad de vida a sus hijos y para eso debe recurrir a otras fuentes de ingresos, que no se les hace fácil, teniendo un exigente horario de trabajo, además de las agitadoras guardias.

“Queremos el reconocimiento del estatus que ganamos con los estudios realizados, porque hay enfermeras con más de una carrera universitaria, pero el Estado parece que no ve que de nuestro cuidado dependen muchos ciudadanos, que parece no importarle nuestro bienestar”, agregó la enfermera.

COLEGIO DE ENFERMERÍA

Además de no contar con espacios dignos de trabajo, el deterioro llegó hasta la sede del Colegio de Enfermería del estado Aragua, ubicado en la avenida principal de El Castaño, el cual se encuentra ya enterrado en la maleza.

“La infraestructura de nuestro Colegio se encuentra en una situación deplorable y eso se debe a que tenemos un salario tan mínimo que lo que se paga por ser afiliado del Colegio es el 5% del sueldo básico y con eso no podemos mantener una infraestructura de esa magnitud”, precisó Quintana.

Enfermeros venezolanos desde el 9 de enero se unieron a la lucha en las calles por un salario digno

Además de esto, señaló que dentro de sus espacios de trabajo, deben invertir horas haciendo rayas con un lápiz y una regla, sobre hojas de reciclaje, para poder hacer los registros, además de hacer autogestión en muchas áreas de las instituciones de salud, un tiempo que debería invertirse en la atención a los pacientes.

“Trabajamos en infraestructuras donde a veces no tenemos baños, sin aire ni buena iluminación, a veces sin sillas para sentarnos a llenar las historias; así que ciudadanos, pacientes, familiares, instituciones, gobierno, la salud está diciendo, los enfermeros estamos diciendo: tenemos necesidades como todos los demás”, continuó Quintana.

El gremio de enfermeros pide al Estado que no se olvide de aquellos que entregan su vida para el cuidado de los otros

PROTESTAS

En cuanto a las acciones de calle que vienen tomando los distintos gremios, esta representante de los enfermeros de Aragua aseguró, “nuestro Colegio mantiene la misma posición que los 35 colegios que tiene Venezuela, que es exigir al Ejecutivo Nacional un salario digno, apegado a la Constitución”.

Pero además, Quintana específico que no sólo luchan para que se respete el artículo 91 de la Constitución con un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos, sino que exigen respeto al artículo 83 que representa el “derecho a la vida”, el 68 para poder salir a la calle libremente a exigir las mejoras que estamos necesitando y el artículo 72 permite a cualquier profesional, con o sin investidura, poder decirle al Estado lo que está haciendo mal.

“Necesitamos que el Ejecutivo Nacional escuche a las federaciones, que se siente con los representantes sindicales, gremiales para poder hacer una convención colectiva y una contratación colectiva que dignifique a los enfermeros venezolanos para que puedan tener una vida de calidad, pero hasta los momentos sólo recibimos persecuciones, cambios arbitrarios, suspensiones de sueldo, abuso de poder, señalamientos… Así está la salud en Venezuela, esta es nuestra realidad”, finalizó la enfermera.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

