Shakira pasa la página de Piqué y dedica ‘Acróstico’ a sus hijos

Shakira pasó la página de Gerard Piqué, y dedicó su última canción a sus hijos, Milan y Sasha —de 10 y 8 años—. Acróstico expresa su amor como madre con frases cuyas letras iniciales forman los nombres de ellos.

Foto: Archivo

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad

Las cosas no son como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”, canta mientras aparece el nombre de su hijo mayor.

La canción deja en claro lo fundamental que han sido Milan y Sasha para seguir adelante y recopila varias enseñanzas para ellos. La parte de Sasha, por ejemplo, refiere a la necesidad de saber perdonar y enfrentar de la mejor forma los obstáculos que presenta la vida.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón”, reza parte de la letra.

La expectativa por Acróstico comenzó en la noche del miércoles. Una publicación en Instagram anunciaba el lanzamiento del tema, junto a una ilustración de dos polluelos y su madre. Los seguidores no tuvieron dudas de que se trataba de una canción para los hijos. “No sé por qué presiento que voy a llorar”, decía una usuaria. “Eso grita Milan y Sasha”, afirmaba otra.

Fanáticos de Shakira enloquecieron con la letra de ‘Acróstico’

Una oleada de comentarios brotó rápidamente tras el lanzamiento. “El amor que siente Shakira por sus nenes traspasa la pantalla…. Cuánta enseñanza en una sola canción”, decía una usuaria en YouTube. En tanto, otro señalaba la sensación de vivir el proceso de ruptura de la cantante como si fuera propio: “Demasiado empatía siento”. La canción conmovió tanto a madres como a personas sin hijos. “Realmente son palabras y deseos que una madre quiere expresar a sus hijos”; “No tengo hijos pero vaya que transmite la letra”, reaccionaban otros seguidores.

Te recomendamos: ¡Así recibió Shakira a Piqué en Miami!

Shakira ha lanzado esta canción tras mudarse a Miami (Estados Unidos) con Milan y Sasha el pasado abril. Los tres vivieron casi una década en Barcelona, ciudad en la que jugaba Piqué, ya que el objetivo de la artista era priorizar a su familia. Sin embargo, la barranquillera quiso recomenzar su vida tras la mediática ruptura con el exfutbolista y un posterior acuerdo. “Me establecí en Barcelona para darles una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar”, contó en abril, cuando se despidió de la capital catalana.

elsiglo, con información de El País

YN