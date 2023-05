Recientemente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que en el país se produce una ola de calor que se podría mantener durante 10 días aproximadamente, situación que mantiene en alerta a los habitantes de La Villa, municipio Zamora, que ya no soportan el calor y la ausencia de la energía eléctrica, producto de racionamientos de hasta seis horas.

Dorkys Araujo

En este sentido, Dorkys Araujo, propietaria de un cyber en el casco central, afirmó que esta situación le ha traído pérdidas, ya que en su caso es imposible trabajar sin electricidad y tampoco consigue gasolina para encender una planta eléctrica.

“La situación es caótica porque no hay líneas de programación, no sabes cuando se va la luz ni a que hora llega y no solamente se trata de la electricidad, sino que también se va la señal de las telefonías, así que nos quedamos sin punto y para colmo, a veces tampoco tenemos agua”, precisó Araujo.

Marisol Álvarez aseguró que por su residencia, el racionamiento es de seis horas y en promedio, la electricidad se va tres veces a la semana, lo que aunado con el calor “insoportable” con el que tienen que lidiar, considera que han sido días “agobiantes”.

Marisol Álvarez

“Es horrible, tratamos de tomar cosas frías, preparar limonada, usar ropa fresca, pero la situación es desesperante y nadie nos dice nada en cuanto a la electricidad, para por lo menos programarnos”, comentó Álvarez.

El agua no llegó más por acueducto en Antonio José de Sucre

En otro orden de ideas, el problema del agua viene afectando considerablemente a los vecinos del sector Antonio José de Sucre en El Mácaro, municipio Santiago Mariño del estado Aragua. La situación se va recrudeciendo con el paso del tiempo y los vecinos, a decir de ellos, están perdiendo la paciencia, porque las autoridades han hecho poco.

“A nosotros no nos llega el recurso por tubería y para buscar una solución al caso, estamos comprando agua por cisternas”, señaló la señora Gladis Aguilar, fundadora del sector.

