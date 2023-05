Hasta cuatro horas al día pueden pasar los comerciantes de la Av. Venezuela de la parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua, sin contar con el servicio eléctrico en sus establecimientos, asegurando que el corte repentino de la energía no sólo ha perjudicado en sus ventas, sino hasta sus electrodomésticos.





En este sentido, Francia Embus, quien labora en una local de estética y belleza, comentó que cuando no cuenta con energía eléctrica, son horas que no genera ingresos para su casa.



“Es muy mal porque dejamos de laborar, de percibir ingresos, afecta económicamente porque hay que pagar impuestos, también el alquiler, entonces eso genera más problemas”, explicó.



Habitantes de la Av. Venezuela no soportan el calor

Embus comentó que los cortes son mayormente en la tarde. “El calor es insoportable. Y bueno hasta tres veces a la semana se puede ir, aunque admito que hay días que se va a las 6:00 pm, pero ya a esa hora no estamos aquí”, recalcó.



La peluquera también expresó que desconoce las causas de los cortes eléctricos, y que las autoridades municipales no informan esta situación para uno adaptarse y saber a qué hora van a laborar.



Por su parte, Wendy Cardozo, propietaria de una charcutería, comentó que los cortes repentinos perjudican significantemente las ventas, ya que sin el servicio no disponen de los puntos de venta para poder cobrar los productos que ofrecen.



Pierden conexión en Telecomunicaciones

“Mientras que no haya luz, no hay punto, no hay señal ni nada”, comentó la comerciante.

Cardozo también comentó que la nevera charcutera se le dañó por las fluctuaciones y los cortes eléctricos. “Me salió 150 dólares para repararla, se me dañó el motor y los conectores”, puntualizó.



Para finalizar, Yorman Romero, encargado de una tienda de ropa en la avenida Venezuela, dijo que si no hay energía eléctrica difícilmente tenga ventas. “Si no hay luz no hay punto, no hay señal, y entonces al no haber señal la gente no sale a la calle”, aclaró.

Agregó que cuando el servicio llega, dura para que las telecomunicaciones se reestablezcan. “Dura mucho para que vuelva la señal de los puntos y de las líneas de celulares”, manifestó.

Romero desconoce cuál es el motivo de los cortes de luz y que nadie le ha informado sobre esto. “No han dicho nada y no se sabe, realmente esto nos perjudica”, culminó.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA