Residentes de la calle Los Jardines de Aguacatal II, municipio Girardot, nuevamente se han visto afectados por la crecida del Lago los Tacarigua, en esta oportunidad exigen al Ejecutivo Nacional la pronta indemnización de sus viviendas, ya que llevan más de 7 años esperando una respuesta por parte de las autoridades que dignifique su calidad de vida.

Vecinos de la calle Los Jardines piden indemnización de sus viviendas

Y es que su ya critica situación habitacional se ha agravado con el pasar de lo años, pues tienen que vivir con el agua literalmente en sus patios y baños, a merced de la contaminación y bajo el acecho de animales portadores de diversas enfermedades, lo que convierte dicha situación en un grave problema de salud pública.

Mientras tanto, los vecinos cansados de tantas promesas por parte del Gobierno, esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y den respuesta a tantas familias víctimas de esta cuenca endorreica que durante años ha destruido las casas de los habitantes de varios sectores de la entidad, y que hoy día sigue amenazando zonas adyacentes.

Los habitantes temen que con las venideras lluvias la situación empeore

SIN RESPUESTA

Lismary Peñalver

En este sentido, Lismary Peñalver, afectada, indicó que ya pasaron varios meses desde que el alcalde Rafael Morales, prometió que adjudicarían a las más de 150 familias que hacen vida en la zona, pero hasta la fecha no ha respondido a la oferta.

“Hace meses nos prometió adjudicarnos, sólo se llevaron a algunas familias que se encontraban en situación extrema. Nosotros también padecemos ante esta problemática y no es justo que no nos den respuesta, queremos vivir dignamente, queremos vivir bien y ya es hora de que nos escuchen”, sentenció.

Asimismo, destacó su preocupación ante el brote de enfermedades que se ha presentado en la zona a raíz de las inundaciones, agregando que los más afectados han sido los niños y personas de la tercera edad, “esto es alarmante, nos estamos enfermando, tenemos que estar al pendiente de los niños, vivimos con miedo a los animales, las culebras y las babas. Pedimos que nos den solución, hay lugar, hay recursos, porque no nos dan respuesta”, cuestionó.

“LA BOMBA NO ESTÁ FUNCIONANDO”

Henry Fernández

Por su parte, Henry Fernández, propietario, indicó que la bomba no se encuentra activa, por lo que el agua sigue tomando su curso, alejando el sueño de tantas familias que un día decidieron forman un hogar en esta populosa zona maracayera.

“Sabemos que el Alcalde hace lo posible, pero no es justificación, nos estamos ahogando y cada año con las lluvias la situación de agrava más y más. Desde el año 2017 han tenido el mismo discurso con nosotros y no da la solución que tiene que dar”, recordó.

Seguidamente hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a abocarse a la situación, pues como venezolanos necesitan una colaboración de manera urgente, ya que la temporada de lluvias está próxima y temen a que la problemática empeore, “no podemos continuar viviendo en esta situación. Son cinco años ahogándonos, si la bomba se daña nos ahogamos, ya basta de tanta indolencia, exigimos una respuesta”.

“PEDIMOS INTERVENCIÓN DIRECTA DEL PRESIDENTE”

Jhonny Figuera

Por otra parte, Jhonny Figuera, declaró que como comunidad piden una intervención directa del presidente Nicolás Maduro, pues las autoridades municipales y regionales no les brindan una solución a las familias que hoy por hoy se encuentran en situación de damnificados.

“No queremos hablar ni con el alcalde ni con la gobernadora porque simplemente hacen caso omiso a nuestras peticiones. El hecho de que reparen la bomba no quiere decir que sea la solución para las personas que estamos aquí, vivimos en condiciones infrahumanas, somos seres humanos para que nos estén tratando así”, condenó.

Enfatizó que se mantendrán en protesta hasta tanto no reciban una respuesta positiva a su problemática, añadiendo que la situación que se vive en el sector Aguacatal II se pudo evitar desde hace mucho tiempo, sin embargo, prefirieron girar su vista a otro lado, “esto lo causó el Estado, no dieron solución al problema del lago que año tras año continúa creciendo y hasta la fecha no se ha encontrado una solución para eso”, finalizó.

