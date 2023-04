Habitantes de Cagua, capital del municipio Sucre del estado Aragua, solicitan a Corpoelec (Empresa Eléctrica Socialista) la oportuna información sobre los planes de administración de carga dentro del cronograma que “ellos mismos” han planteado; el requerimiento de los vecinos de distintas zonas de esa jurisdicción, que tiene eco en otros lugares de Mariño y Zamora, se hizo ante los constantes “apagones” que en las últimas semanas se vienen registrando.

De acuerdo a la empresa, los planes de administración de carga se ejecutan en virtud del aumento de la demanda energética y se cumple de manera preventiva para proteger los equipos. Ante ello, la señora Mabel Socorro, residente de Prados de la Encrucijada, ha señalado que la medida se sabe cuando se presentan “las interrupciones de la luz”, porque de lo contrario todo es similar a un “secreto sumarial”.

Los equipos electrodomésticos son los que corren más peligro, dijo la dama, afirmando que deben organizar ideas al momento de aplicar la llamada medida preventiva.

“Que mis palabras no los ofenda, pero la información no está llegando y está pasando casi que a diario. Entonces, pareciera que todo lo sucedido no corresponde a la planificación”, apuntó.

Falta de esrategia comunicacional

Se va a cualquier hora y llega entre tres y cuatro horas después, detalló. “La estrategia comunicacional está fallando y nosotros somos los más afectados”, acotó Socorro.

Por su parte, otra dama, Marlene Armario, que vive en La Segundera, expresó que la energía eléctrica se “va a cada rato”.

“La comida se daña, porque uno sale de la casa a realizar cualquier diligencia y que va a pensar uno que quitarán la luz; tienen que revisarse y hacerlo bien, desde lo interno para saber en qué están fallando”, argumentó.

En el sector donde habita, el servicio se va hasta tres veces al día. “Por lo que más quieran tomen las previsiones, para nosotros tomar las nuestras. Antes habían campañas por radio, TV y prensa, ahora todo se circunscriben en mensajes de WhatsApp, que muchas veces no llegan a los receptores-emisores correspondientes”, especificó.

Jesús Enrique Torrealba, quien reside por el casto central de Cagua, hizo la reflexión de sincerar los procedimientos que desde Corpoelec ejecutan. “Con un apagón se quemó mi nevera y la reparación tiene un costo de 150 dólares por la medida pequeña, estoy esperando que el presidente Nicolás Maduro me la reponga. Pero realmente no espero que eso ocurra, porque sé que no pasará, mi pregunta es, quién repone mi nevera”, narró.

Se requiere que Corpoelec informe

“Las cosas no se pueden hacer sin pensarlo, no quiero estimar que la persona de bajar el breaker para iniciar y reponer el servicio, lo hace jugando a tin marín de do pingué, esto no es un juego, es bastante serio, por eso Corpoelec informe oportunamente sobre las administraciones de carga”, recalcó Torrealba.

Antonio Liendo vive en Turmero, pero trabaja en Cagua. “Lo importante es que mantengan informada a la colectividad en general”, comentó el ciudadano.

Enfatizó que los “apagones” se acentúan más con el transcurrir de los días, pero precisó que en Corpoelec se habla del plan de administración, pero cómo se puede entender eso, si en muchas oportunidades los postes de alumbrado público están encendidos hasta 24 horas corridas, y nadie dice ni hace nada”.

El señor Juan Núñez tiene más de quince años trabajando en Cagua; es de Villa de Cura, pero es testigo como el casco central de la capital sucrense queda sin energía eléctrica hasta cuatro días a la semana.

“Uno ve como los comerciantes sufren, por todo lo que representa quedar sin el servicio. En la empresa de electricidad deben tomar otras ideas para que sus mensajes preventivos lleguen a tiempo, porque de seguir así, se quedarán sin ningún aparatico”, destacó.

Núñez propuso que el poder popular tiene que ser convocado por Corpoelec, como una forma de tener cercanía con el pueblo en general.

