Instalada comisión con trabajadores no dependientes

Aída Martínez, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes de Venezuela, informó la conformación e instalación de una comisión creada por el alcalde de Girardot Rafael Morales para hacer seguimiento y buscar soluciones a la problemática planteada por este colectivo ayer ante el gobierno local.

Más de 1.200 trabajadores se ven afectados por la situación



La comisión instalada por las autoridades municipales, conjuntamente con los trabajadores no dependientes del centro de Maracay busca establecer acuerdos y estrategias de trabajo en función de mejorar la actividad económica, de ordenamiento y regularización de sus respectivos establecimientos comerciales.



Este acuerdo logrado luego de una ardua jornada de protesta por parte de los trabajadores no dependientes con relación a una serie de irregularidades que denunciaron.

ANTES DEL ACUERDO



Previamente, decenas de comerciantes y trabajadores de los mercados municipales de Girardot tomaron los espacios de la sala de sesiones legislativas con la firme intención de exigir a las autoridades que les entreguen la titularidad de los locales que les fueron adjudicados hace 10 años durante la gestión del exalcalde Pedro Bastidas.



Estas acciones tomaron de sorpresa a varios de los funcionarios del gobierno local, quienes tuvieron que realizar una asamblea extraordinaria con los representantes de los mercados populares Ayacucho, Alivio I y II, 1º de Mayo, Frutas y Verduras, para mediar sobre esta situación.



En este sentido, Marina García, presidente de la Asociación Civil del Mercado Popular 1º de Mayo, comentó que esto ocurrió luego de una serie de fiscalizaciones que realizó el personal de la municipalidad la semana pasada, para asegurarse de que los locales adjudicados estaban realmente ocupados.



“La semana pasada en el Mercado Popular 1º de Mayo, ellos necesitaban ese día saber qué locales, según ellos estaban abandonados, para asignarlos a los nuevos emprendedores que hay en el mercado”, explicó.

INTERESES POLÍTICOS



No obstante, la presidenta de la asociación expresó que estas acciones responden a unos “intereses políticos”, asegurando que lo que buscan es reasignarlos a sus simpatizantes.



“Los verdaderos emprendedores estamos en el mercado pelando, porque no tenemos ganancias. Y esta situación está ocurriendo en todos los mercados populares de Girardot, por eso estamos aquí”, comentó la adjudicada.



Aseveró que 1.233 trabajadores se están viendo afectados con este “tipo de violaciones al derecho al trabajo, y sometiendo a los trabajadores a un psicoterror constante”.



“Tú no te puedes mover, no puedas accionar, la situación está crítica, necesitamos de alguna manera obtener ingresos por otras vías, pero no podemos movernos de los locales porque debemos estar cuidándolos, porque en cualquier momento ellos llegan y se apropian de ellos”, dijo García.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA



Durante la reunión hubo intervenciones de todos los representantes de estos establecimientos municipales, quienes expresaron su molestia no sólo por esta falta al convenio de la antigua gestión, sino por una serie de atropellos que según han realizado las autoridades desde hace varias semanas.

Instalada la comisión de seguimiento



Aída Martínez, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes de Venezuela, explicó que la intención de esta toma fue para expresar el rechazo de las políticas intervencionistas y fiscalización de la nueva administración.



“Vemos con preocupación que se ha retomado la política de fiscalización y pretensión de recuperación de los locales, y del seno de los trabajadores no lo vamos a permitir, porque ya tenemos 10 años en esos mercados, manteniéndolos con nuestro propio peculio, donde la Alcaldía jamás ha aportado un bolívar para el mantenimiento, la vigilancia, ni para el sostenimiento de los mismos”, aseveró.



Martínez explicó que también han venido a exigir respeto al acuerdo que acordaron con el exalcalde Pedro Bastidas, quien les adjudicó los locales a los trabajadores informales, para que estos no estuvieran laborando en las calles.



“Nosotros hemos venido presentando propuestas, desde la gestión de Pedro Bastidas, que aprobada la entrega de títulos de propiedad”, puntualizó la sindicalista.

COMISIÓN CON TRABAJADORES NO DEPENDIENTES



Asimismo, entre otras de las propuestas que tocan en la asamblea extraordinaria entre las autoridades y los comerciantes, expresó la necesidad para que la administración legal de los mercados sea transferida a las distintas asociaciones.



Además solicitó que cese la persecución y el acoso hacia los trabajadores de estos mercados, quienes según, viven como víctimas de atropello durante la visita de los fiscales.



“Tenemos el derecho a que se nos entregue la propiedad, queremos un país de propietarios, queremos un país donde cada uno tenga seguridad jurídica, por eso tomamos la cámara para exhortar al alcalde que retome la situación; que se reúna con las asociaciones, que se arme un cronograma para la entrega de la titularidad de los locales y la administración legal de los mercados a las distintas asociaciones”, concluyó.

Es importante destacar que tras el derecho de palabra de los representantes de los locales municipales, el presidente de Mercagir, Rodwin Paredes, hizo una intervención para comprometerse en darle solución a los 1.200 trabajadores que dependen de estos establecimientos.



Seguidamente se creó una comisión entre los denunciantes para profundizar las explicaciones en torno a las inquietudes que presentan los adjudicados de estos locales comerciales, lo que dio pie a la selección e instalación a la comisión que en un plazo de un mes deberá aportar soluciones a la problemática denunciada.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)