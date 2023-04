Servicio de TransAragua funciona a “media máquina”

Usuarios del servicio que ofrece la Empresa Socialista de Transporte del Gobierno Bolivariano de Aragua (TransAragua), se mantienen a la expectativa luego de la baja movilidad de unidades que se encuentran laborando en la actualidad, tras las acciones tomadas por parte de los trabajadores, quienes denunciaron “la pésima gestión” de la actual administración.

De 40 minutos a 1 hora les toca esperar a los usuarios

Y es que desde hace algunos días, las paradas dispuestas por la empresa en las diferentes rutas de la entidad se han observado vacías, debido a que “los rojitos” se encuentran trabajando a “media máquina” de manera de prestar el servicio a los pasajeros.

Lourdes Urapa

En este sentido, Lourdes Urapa, usuaria, expresó que en los últimos días le ha costado subirse a un Youtong, pues son pocas las unidades que se mantienen prestado servicio, por lo que tiene que montar “cacería” para poder llegar a su puesto de trabajo.

“Desde la semana pasada han estado trabajando pocos. He sacado cuenta y me tardo en agarrar un bus de 40 minutos a una hora porque no pasan casi, no me queda de otra que esperar porque este servicio es más económico, no tengo para montarme en un autobús tradicional”, dijo.

Asimismo, destacó que hasta la fecha ningún ente gubernamental se ha pronunciado respecto a esta situación, por lo que instó a la gobernadora Karina Carpio a dar una respuesta ante la escasez del servicio.

“Nadie dice nada, esto es un servicio que ofrece el Gobierno, pero como ellos no lo usan no dicen nada. Quienes lo usamos queremos una respuesta, necesitamos que se restablezca el servicio”, condenó.

“NO HAY UNIDADES TRANSARAGUA”

Por su parte, Andrés Castellano, quien se encontraba en una de las paradas de la avenida Constitución a la espera de una unidad, mencionó que durante el rato que estuvo en el lugar, no vio pasar ningún vehículo perteneciente a la empresa gubernamental.

“Tengo rato y no pasó ningún vehículo, esperé para ver si lograba montarme en uno, porque me dijeron que sí estaban trabajando, pero nada. Me tendré que montar en un bus de la línea tradicional, se paga más, pero sí están trabajando con normalidad”, enfatizó.

“TOCA CAMINAR O PAGAR 10 BOLÍVARES”

Por otro lado, Bartolo Martínez agregó que tras la falta de autobuses “rojitos” le ha tocado caminar o pagar los 10 bolívares en la ruta tradicional, lo que afecta directamente a su bolsillo, ya que con el sueldo actual no le da la base para costear el servicio.

“Para mí es más saludable caminar, si hay que hacer diligencias toca pagar los 10 bolívares de la ruta tradicional, pero si no es necesario me cohíbo de agarrar camioneta”, relató.

Para finalizar, hizo un llamado a las autoridades a poner fin a dicha situación, la cual afecta directamente al ciudadano de a pie, por lo que instó a dar respuesta oportuna a cada uno de los trabajadores de dicha empresa.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)