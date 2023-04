Desoladas las paradas de rutas de TransAragua

Fueron pocas las unidades pertenecientes a la Empresa Socialista de Transporte del Gobierno Bolivariano de Aragua (TransAragua), que prestaron servicio durante la mañana de este martes, luego de que un grupo de trabajadores denunciara “la pésima gestión” de la actual administración.

Y es que desde muy temprano, las paradas dispuestas por la empresa en las diferentes rutas de la entidad se observaron un poco vacías, debido a que muchos de los usuarios tuvieron que tomar las líneas tradicionales, pagando el costo del pasaje actual para poder llegar a su sitio de trabajo.

Durante un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por la avenida Constitución de Maracay, pudimos conversar con algunos usuarios, quienes se encontraban a la espera de alguna unidad, pues pagar el pasaje actual no era la opción, ya que andaban “cortos” de efectivo.

Al respecto, Flor Orozco, usuaria, mencionó que tenía más de 40 minutos a la espera de un Youtong, esperanzada en que una unidad saliera de la Terminal e iniciara sus labores como de costumbre.

Treseúntes en espera de unidades Transaragua

“Tengo rato esperando y nada que pasa, salí a hacer algunas diligencias de salud y ando con el efectivo completo para agarrar los rojitos. Se me hace difícil tomar una camioneta de esas normales porque el pasaje está muy caro y no tengo como pagarlo. La pensión apenas me da para montarme en un Youtong”, lamentó.

Asimismo, instó al gobierno regional dar respuestas a las peticiones de los trabajadores de dicha empresa, pues como usuarios también sufren las carencias y vicisitudes en el servicio.

Por su parte, Arturo Rodríguez señaló que desconocía completamente la situación actual de los trabajadores de TransAragua, añadiendo que más bien hacen mucho con prestar el servicio a cientos de usuarios diariamente.

“No tenía conocimiento de esa problemática, el TransAragua es un servicio que muchos usamos por su bajo costo, pagar 5 bolívares al día pega menos en el bolsillo que pagar 10 bolívares. Ojalá arreglen pronto su situación para poder seguir disfrutando del servicio”, agregó.

Por otro lado, Jacobo López acotó que fueron escasas las unidades que brindaron servicio durante el día, por lo que fue “cuestión de suerte” abordar una unidad, “desde el lunes están trabajando así. Uno está en la parada ligando a que llegue una, sino toca agarrar una camionetita de las líneas tradicionales y pagar el pasaje completo, pero como yo no estoy para darme esos lujos, trato de esperar un Youtong”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo