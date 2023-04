Aprovechando los tiempos de Semana Santa, los educadores, pensionados y personal que labora en el sector público de Maracay, protestaron recreando el “Viacrucis de los Trabajadores”, donde en forma contundente reflejaron su malestar sobre la precariedad de vida que viven los venezolanos.

Trabajadores adaptaron la Pasión y Muerte de Jesucristo a la realidad venezolana

Dicha manifestación pacífica se llevó a cabo en el Boulevard Pérez Almarza del municipio Girardot, constó de seis estaciones donde respetuosamente emulaban la Pasión y Muerte de Jesucristo hasta su resurrección.

En este contexto, el doctor Edgar Capriles, coordinador de Aragua en Red, explicó que este viacrucis lo adaptaron con la realidad que según a su juicio atraviesan los trabajadores del país. “Queda representada la verdadera vía dolorosa que están pasando los venezolanos, el sufrimiento que están padeciendo los niños, entre otros”, explicó el dirigente.

Dr. Edgar Capriles, coordinador de Aragua en Red

Capriles precisó que la primera estación hizo una representación sobre los actuales gobernantes de nuestra nación, donde los señala de ser los “Pilatos” que se lavaron las manos y no asumieron sus responsabilidades de llevar a los ciudadanos en precarias condiciones de vida.

“La primera es la que se encuentra Venezuela, que es la que sufren todos los venezolanos, se encuentra con “Nicolaus Madurus Pilatos”, y éste se lava las manos, tal cual como hace en la vida real, sale a bailar indiferente del sufrimiento que padecemos”, expresó.

Recrearon las estaciones

Asimismo recrearon entre las estaciones el daño de las instituciones, la educación y la salud hasta llegar a su resolución. “La segunda llega a una escuela y se encuentra a una maestra que está ganando un sueldo pírrico y que le impide que entre a la escuela, porque se va a deprimir por las condiciones de su infraestructura”, relató el dirigente de Aragua en Red.

Capriles explicó que en la protesta también se encontraron con un hombre que estaba cargando la cruz, que representa el sufrimiento que padecen a diario los venezolanos. “Éste se cae y lo llevan al hospital y no hay ambulancia para trasladarlo. Cuando llega al centro de salud no hay insumos para atenderlo, ni agua y nada. Allí el hombre se entera que está enferrmo, que tiene una enfermedad que no se cura, que es el ‘Totalismus, Corruptus Malandrus’, donde despierta el compromiso de lucha para afrontarla y transformar el país que realmente merece”, acotó el dirigente.

Agregó que en esta manifestación se vieron involucrados los jubilados y pensionados, quienes en una de las estaciones ayudaron al hombre vestido de morado que llevaba la cruz, hasta que éste se desmayó.

Resurgir de Venezuela

No obstante, éste al final revela que en la última estación es el resurgir de Venezuela, donde dan a entender el compromiso que debe asumir cada habitante de nuestra nación para transformar la realidad para un futuro mejor.

“Para que haya un compromiso de todos, de construir una Venezuela de progreso, de futuro, equitativo, y que todos tengamos la oportunidad de vivir con calidad de vida”, concluyó el Dr. Edgar Capriles.

Por su parte, Manuel Vásquez, representante de la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores de Aragua, explicó que esta manifestación está en el marco de las jornadas de protestas a nivel nacional, informando que la próxima a realizar será la Quema de Judas que será este Domingo de Resurrección.

Manuel Vásquez, representante de la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores de Aragua

“Para el día 18 de abril se realizará la marcha contra la corrupción, el 26 se realizará una jornada de los estados y para el 28 se realizará una movilización en apoyo al magisterio, preparatoria para la gran jornada del 1º de mayo”, relató.

Para finalizar, Vásquez aprovechó para agradecer el apoyo de las distintas organizaciones gremiales y de la sociedad civil que han estado presentes desde el 9 de enero en las protestas por mejoras salariales.

También te puede interesar: Jubilados protestaron en la entrada de la Gobernación

“Mantenemos lo que dijimos hace un tiempo, que no abandonaremos las calles hasta que exista un salario como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo