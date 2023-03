Muchos emprendedores inician su camino sin un norte claro, simplemente se dejan llevar por las circunstancias y es en el camino que empiezan a armar sus ideas y definir cuál es su rumbo, sin embargo, para Miriam Bello no fue así, su proyecto de vida siempre estuvo enfocado en un sueño de ser empresaria y es así como nació “El Atelier de Miriam” (@elatelierdemiriam).

Miriam Bello, dueña de “El Atelier de Miriam”

Con una vieja máquina de coser, Miriam empezó a realizar desde su casa los primeros cortes, trazos y costuras, iniciando con ropa interior, pañaleras y muñecas de trapo, en un proceso de arduo trabajo y estudios realizados, hasta que su esposo tomó la decisión de salir a buscar un local para que el trabajo realizado por las manos de su mujer, tuvieran el alcance que ella tanto anhelaba.

“Un buen día llegó un cliente que me pidió unas camisas y yo todavía no sabía como hacerlas, pero yo asumí el reto y con la ayuda de una amiga que me prestó unas muestras lo logré y hasta el sol de hoy me especializo en uniformes para las empresas e instituciones”, relató Bello.

Desde este pequeño atelier nacen proyectos de vida

Sin embargo, no descartó otro tipo de manufactura como la ropa deportiva, trajes y vestidos de matrimonio, vestidos de quince años, disfraces para Carnaval, entre otros diseños.

Inició hace 7 años

El Atelier de Miriam se inició hace 7 años ya con su partida de nacimiento, es decir, legalmente constituida y aunque el proceso ha sido cuesta arriba, Miriam Bello aseguró que recibió el apoyo del Banco Bicentenario y actualmente de Fondesa con los créditos necesarios para seguir ampliando su atelier.

Miriam Bello es ejemplo de que la constancia lleva a las personas hacia el éxito

“Hasta hace un año tenía dos máquinas muy viejas y ahora ya logré mejores máquinas y tengo un equipo de tres muchachas que me apoyan, por eso le digo a todo aquel que quiere iniciar su negocio que no tenga miedo, que sí se puede, yo soy testigo de eso”, expresó la emprendedora.

Asimismo, Bello afirmó que no ha abandonado su sueño y que su mirada está fija en la meta de tener en algún momento un galpón con muchas máquinas con mujeres cosiendo, además de contar con el servicio de bordados y estampados allí mismo, siendo este su proyecto de vida, de la mano de su familia.

