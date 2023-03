Kenan y Kel regresarán con Buena hamburguesa 2

El recordado dúo cómico formado por Kenan Thompson y Kel Mitchell regresará en Buena hamburguesa 2, la secuela del film original de 1997 que se convirtió en un clásico de Nickelodeon.

Kenan Thompson y Kel Mitchell, dúo cómico. FOTO CORTESÍA

El anuncio se dio durante la más reciente emisión del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y también se confirmó que llegará a través de Paramount+ a finales de este año.

Según el portal Variety, la sinopsis se presenta así: “Dexter Reed (Thompson) tiene mala suerte después de que otro de sus inventos falla. Ed (Mitchell) le da la bienvenida a Dex a Good Burger con los brazos abiertos y le devuelve su antiguo trabajo.

Con un nuevo equipo trabajando en Good Burger, Dex diseña un plan para recuperarse, pero desafortunadamente pone en riesgo el destino de Good Burger una vez más”.

Kenan y Kel preparados para la llegada de Buena Hamburguesa 2

Desde el año 2003, Kenan se mantiene como una de las estrellas regulares del elenco de Saturday Night Live, y paralelamente, ha trabajado en otros proyectos pequeños. Sobre la confirmación de la secuela, expresó: “¡No puedo creer que hayan pasado poco más de 25 años desde que nació el excelente servicio al cliente en Good Burger!”.

Y agregó en ese mismo comunicado: “Ser parte de algo que tantas generaciones de personas han llegado a amar me ha enorgullecido mucho y ahora estar de vuelta donde todo comenzó a trabajar en la secuela ¡es surrealista! Me encanta actuar con mi hermano Kel y no puedo esperar para mostrarles a los fanáticos lo que han estado haciendo estos personajes desde la última vez que los vimos”.

Por su parte, Kel dijo: “Ed es uno de esos personajes atemporales que ha brindado tanta alegría y risas a los fanáticos, y es una bendición tan hermosa poder seguir haciéndolo después de todos estos años. Es increíble volver y continuar con las historias de Dex, Ed y Good Burger tanto para las personas que crecieron viéndolos como para sus hijos”.

