Con la presencia de todos los jugadores criollos, ayer la directiva de Toros de Aragua, en conjunto con su cuerpo técnico, presentaron la plantilla oficial del equipo para la Segunda Edición de la Súper Liga Profesional de Baloncesto, que arranca este fin de semana; el coach venezolano David Díaz, estuvo presente en la actividad, acompañado por sus asistentes Almiro Coello y el “Azabache” Allinson García. Toros es parte de la Conferencia Occidental (nuevo formato) y de acuerdo al calendario oficial estará debutando este domingo 19 ante Taurinos.

Presentación oficial del equipo Toros de Aragua para la segunda temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto 2023

Rafael Escalante, gerente general de la divisa astada encabezó la conferencia de prensa, donde ofrecieron pormenores de la preparación de Toros para la contienda de este año, así como aspectos estructurales del equipo: nómina criolla, la situación de los importados y del empeño por conformar un equipo competitivo.

Asimismo afirmó: “Esta temporada nos promete bastantes cosas buenas”, indicó el gerente. “Contamos con unos jugadores jóvenes, dispuestos a esforzarse al máximo para dejar excelentes esultados; los extranjeros nos ayudarán bastante para lograr nuestro objetivo que es alcanzar la postemporada”.

Toros de Aragua

Seguidamente, escalante resaltó que el base Edson Tovar, Novato del Año de la campaña pasada, no será del equipo, porque está optando a una beca en los Estados Unidos. “Por condiciones universitarias tiene que realizar un último año en el college; si juega este año, ya no podría optar a ese beneficio. Él (Edson) nos llama prácticamente todos los días, quiere entrenar y jugar, pero realmente tiene suficientes razones para no hacerlo, y nosotros lo apoyamos como equipo”, expuso.

Sobre la importación, el gerente afirmó que realizan los trámites debidos para garantizar las transferencias de los jugadores foráneos.

“Por experiencia de la temporada pasada, se solicitó la transferencia con anterioridad, las tuvimos en las manos pero las visas no habían salido, y cuando las entregaron ya solamente nos quedaban diez días para terminar la temporada. Por lo ocurrido el año pasado, apenas tengamos las visas inmediatamente haremos la solicitud de la transferencia.

Aspectos de la rueda de prensa

Toros de Aragua: Filosofía muy aguerrida

En primer lugar, “se viene realizando un trabajo desde el día 18 de febrero, creo fuimos uno de los equipos que comenzamos temprano los entrenamientos”, manifestó el entrenador David Díaz.

Explicó que desde entonces fueron valorando nuevos talentos y jugadores de la plantilla que se pusieron a disposición para iniciar el trabajo desde el comienzo.

Díaz resaltó que están enfocados en lo que se viene para esta temporada. Aseveró que hay “muy buenas expectativas”, ya que se vienen ejecutando los ajustes para preparar a un equipo competitivo, mientras se incorpora la importación.

Estamos construyendo una base defensiva

“Tenemos un equipo bastante joven y atlético, por lo que nuestra filosofía será muy aguerrida, estamos construyendo una base defensiva que estoy seguro nos va ayudar a ganar partidos; eso será nuestro abdican y punta de lanza para asegurar los encuentros”, precisó.

En este sentido, el coach en la rueda de prensa prefirió no ofrecer el quinteto abridor para el domingo frente a Taurinos, aunque dejó claro, que previo a ese encuentro, todavía quedan varios días de entrenamiento. “Estamos ajustando nuestro equipo, y por supuesto, evaluando los recursos para abrir el primero juego del día domingo, Todavía nos quedan prácticas hoy (ayer), mañana (hoy) y el sábado; tal vez ese último día de preparación tengamos un quintero definido”, complementó.

Toros de Aragua inició los entrenamientos el pasado 18 de febrero; hay confianza en la divisa de tener una buena campaña

De igual manera, “Queremos inyectarle a nuestros jugadores y al público que nos apoya, a través de la parte psicológica, es que tengan actitud, una actitud ganadora. Esa palabra define todo lo que será el equipo de Toros de Aragua en esta temporada. Si la tienen desde el comienzo del campeonato, como lo hicieron en el arranque de los entrenamientos hasta ahora, estoy seguro que esta contienda para nosotros será bastante fructífera, donde se va a ganar y se va a perder, pero serán mayores las satisfacciones”, mencionó.

Cada uno en su posición

Asimismo, Díaz si definió, es que su equipo tiene jugadores de rol, cada uno en su posición y sé que todos son capaces de anotar. “La defensa será esencial; si nosotros logramos dominar la parte de la pintura y los tableros, de ahí para allá, tenemos el fuelle, como lo decimos en el baloncesto, esa capacidad, esa velocidad de correr la cancha en una buena transición y podemos también anotar en el cinco contra cinco en la media cancha”, apuntó.

Sobre sus rivales del próximo domingo (Taurinos), que hasta la fecha no ha ofrecido información oficial sobre su estatus de participación en la Segunda Edición de la SLB (plantilla ni extranjeros), David Díaz comentó que no conocen nada del rival y lo conversó en la práctica del miércoles con sus jugadores. “No me importa, no voy a contar con lo que no tengo, voy a contar con lo que tengo, y estoy trabajando en base a eso.

Estamos preparados para jugar

Cuando vengan afrontaremos como sea, porque nosotros estamos preparados para jugar contra cualquier rival, conociéndolo o no, porque la pelota es redonda dentro de la cancha y en la cancha se sabe cuál es el trabajo que debemos hacer, independientemente de los jugadores que traigan o del equipo como se presente”, recalcó.

David Díaz

David Díaz

“Hemos querido preparar a un equipo para que tenga una identidad y una actitud ganadora. El equipo está conformado por jugadores más aptos para afrontar la liga; el resto de los muchachos no han quedado descartados, en virtud que vamos a seguir trabajando con la esperanza que en un futuro sean la generación de relevo de los basquebolistas que están hoy en día. Tener como apoyo a Allinson García y Almiro Coello es bastante importante, porque ellos tienen unas cualidades interesantes defensivamente hablando, las cuales la conjugamos con las mías, que son ofensivas. Los muchachos han absorbido todos esos aspectos y es la confianza que tenemos”.



Rafael Escalante:

“Tenemos unas expectativas bastante altas, venimos trabajando desde la temporada pasada con un plantel joven. Los jugadores tienen un año de experiencia y ello nos ofrece mucha confianza, por ello, la importación, se basó en la necesidad de reforzar nuestro esquema en aspectos claves; Vamos a mezclar la juventud venezolana con la juventud de los extranjeros, fue por ello, que estarán con nosotros CJ Carter y Valentine Nyakinda, quienes llevarán la batuta y el liderazgo dentro del conjunto. La temporada pasada ganamos 2 encuentros, pero ha sido la campaña donde menos se ha criticado a Toros de Aragua, porque el fanático aragüeño es conocedor del baloncesto venezolano y entienden el trabajo que iniciamos en el 2022, por lo tanto, este año será diferente, mejor, y fue una causa por las que nos inclinamos en traer un coach criollo”.

Rafael Escalante

Almiro Coello:

“A los muchachos les ofrecemos nuestras experiencias, tanto Allinson, David y la mía. Estamos trabajando particularmente con cada uno de ellos, enseñándolos y estamos contando con el apoyo del preparador físico, que es bastante bueno, el profesor Edgar Silvera. Toros de Aragua superará todas las expectativas, el equipo no solamente estará en la primera clasificación, llegaremos un poco más allá, porque estamos trabajando, han ganado roce y nuestros jugadores están más maduros para afrontar el reto de la Superliga”.



Allison García:

“Mi rol es estar pendiente del juego y del desempeño de los muchachos en la cancha, sobre todo, en los aspectos ofensivos y defensivos. Desde que iniciamos los entrenamientos, nuestros basquebolistas han estado muy enfocados, tanto en lo técnico como en su preparación física. Nos hemos planteado cambiar su mentalidad, para que sean competitivos, en virtud de que el juego en conjunto es necesario para sumar victorias. Vengo de un equipo ganador en la Liga Profesional y sé del esfuerzo y la constancia que tienen para mantenerse en el tiempo en el baloncesto nacional”.

Conferencia Occidental

División Sur: División Oeste

Broncos de Caracas Brillantes del Zulia

Llaneros de Guárico Centauros de Portuguesa

Taurinos de Aragua Gaiteros del Zulia

Toros de Aragua Guaros de Lara

Trotamundos de Carabobo Héroes de Falcón

Conferencia Oriental

División Norte División Este

Cangrejeros de Monagas Cocodrilos de Caracas

Gigantes de Guayana Diablos de Miranda

Gladiadores de Anzoátegui Panteras de Miranda

Guaiqueríes de Margarita Piradas de La Guaira

Marinos de Anzoátegui Spartans DC

Plantilla Criolla

Jugador Estatura Peso Posición

Gabriel Álvarez 2,01 98 Alero/Ala-Pívot

José Vargas Jr. 1,82 80 Base/Escolta

Moisés Suárez 1,90 95 Escolta/Alero

Wesly Martínez 1,92 96 Escolta

Samuel Castillo 1,98 96 Alero

Braian Guidi 1,99 99 Centro

Javier Vargas 2,01 98 Alero

Juan Caraballo 1,85 83 Alero

Guillermo Silva 1,91 93 Alero/Escolta

Luis Vargas 1,84 95 Base

Rafael Maluenga 1,90 88 Base

David Venero 2,02 102 Alero/Ala-Pívot

Adrián Iglesias 2,02 102 Ala-Pívot

Wuiner Hernández 1,96 95 Alero

Eliedgar Bravo 1,99 90 Alero

Cristian Gutiérrez 1,90 92 Escolta/Alero

Héctor Ortega 1,95 115 Ala-Pívot

