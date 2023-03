La magíster en Psicología, Maryori Meléndez, directora del Instituto de Formación Profesional Yuj, presentó en los espacios de la Galería de Arte Municipal de Maracay, (GAMM) su monólogo “Maquillada y Empoderada”, donde incentivó a las féminas a reflexionar sobre la autodeterminación y el rol que tienen en la actualidad.

El evento se realizó este viernes y fue dirigido especialmente a las trabajadoras de la Alcaldía de Girardot, quienes también recibieron el mensaje oportuno de los retos que deben afrontar para este año 2023.

“Este es un libro que va a salir muy pronto ya publicado, ya lo tenemos en proceso de edición. Pero precisamente transmite una reflexión, primero de qué es el empoderamiento femenino y si no estamos hablando de un empoderamiento tóxico”, explicó la especialista.

Asimismo, reveló que el monólogo inicia mostrando estadísticas alarmantes sobre la violencia hacia las mujeres. “En el 2022 se registraron 236 casos en Venezuela, pero fíjate que son sólo registrados. Qué pasa con los que no son registrados, con la mujer y la niña que calla, que no sabe lo que pueda estar pasando”, cuestionó Meléndez.

Mujeres tienen derecho a empoderarse

Por tal motivo buscó inculcar a la audiencia, que las mujeres tienen el derecho a empoderarse, salir maquilladas, entaconadas y empoderadas, pero con un firme propósito y sin desvirtuar este poder.

Asimismo, la especialista feminista expresó que en esas cifras, no incluye los demás hechos de violencia que puedan existir en el hogar. “También tenemos que no están registradas las estadísticas de hombres maltratados, y esa es una realidad que también existe”, recordó.

Meléndez reprochó cualquier hecho de violencia doméstica que se genere, desconociendo a las mujeres que quieren también sobrepasarse con sus derechos conquistados hacia los hombres. “Yo me siento mujer empoderada porque grito más duro, porque me creo 4×4, porque soy la mujer maravilla, porque no dejo que mi pareja vea a sus hijos, porque tal vez fue infiel”. Eso te pregunto mujer, y de eso se trata ese monólogo”, recalcó.

La magíster en Psicología, Maryori Meléndez, reveló que el empoderamiento femenino no es más que el auto-descubrimiento que tiene que hacerse la mujer. “Es llegar a la reflexión, estudiarnos, analizarnos como mujer, qué es verdaderamente empoderarnos, y el empoderamiento empieza con auto-conocerte, por tu autoestima, por regular esas emociones y poder tomar esas decisiones asertivas”, explicó.

RETOS PARA EL 2023

Meléndez comentó que la mujer de la era postcovid, tiene una responsabilidad muy grande, recalcando que su influencia no sólo es en lo laboral, sino los valores que pueda inculcar desde el hogar.

“Creo que tenemos la necesidad muy grande de educar en valores, desde el respeto, el amor. Nuestra primera organización es la familia, es el primer contacto que tenemos con la sociedad. Y la mujer de hoy en día tiene ese trabajo íntimo, que es como maquillarte. Y la mujer del siglo XXI tiene mucho que decir”, aclaró.

Meléndez finalizó explicando que las mujeres tienen un reto grande para este 2023, que viene desde al amor propio, como de sus hijos y seres queridos. “Respetar, educar en valores con los hijos y por supuesto dar el ejemplo, porque la mujer es ejemplo a seguir”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo