Realizaron II Jornada de Salud para atletas de Aragua

En las instalaciones del Instituto Regional del Deporte de Aragua, se realizó la Segunda Jornada de Salud, en la que fueron atendidos, 344 personas, entre atletas y personal del IRDA.

Las especialidades más requeridas fueron, medicina general, odontología, traumatología, cardiología y oftalmología-Foto Cortesía

Jornada de Salud para atletas



La prioridad la tienen los atletas los convencionales y no convencionales de las distintas disciplinas; este operativo de salud estuvo organizado por la doctora Bertha Olivares, directora de Atención Integral al Atleta, Corposalud Aragua y del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC).



Las especialidades más requeridas fueron, medicina general, odontología, traumatología, cardiología y oftalmología

Jorge Briceño presidente del IRDA recibió a los atletas en el comedor de la Villa Deportiva David Concepción y les indicó que en el IRDA se está trabajando para el deporte. Indicó que en el 26º aniversario del instituto están más comprometidos con el deporte en el estado Aragua y sus atletas, y eso es gracias a las políticas deportivas de la gobernadora Karina Carpio, “quien hace reverdecer al deporte en este 2023”.

Atletas satisfechos



La doctora Olivares comentó: ” Un operativo de altura, además los atletas salieron satisfechos con la atención prestada, creo que atendimos unos 350 atletas convencionales y no convencionales, además de carnetizar a los atletas no convencionales, realizando su clasificación según su condición. Los atletas hicieron un circuito, comenzaron en medicina general, luego pasaron a odontología, oftalmología, traumatología”.

También te puede interesar: Selección de Goalball Aragua se prepara a los VI Juegos Deportivos Paranacionales 2023



En esta jornada estuvo presente el atleta abanderado del estado Aragua, Egbert Espinoza, quien dijo: “Estamos progresando, me vi con un odontólogo, en oftalmología, además me indicaron que fuera al parque Edgar Sanabria para que me dieran los lentes en CDI de Piñonal, de verdad estoy muy contento con este operativo, gracias al IRDA”.



Por su parte Ibeyis Romero, selección de Aragua y la atleta más rápida Venezuela en Atletismo en su categoría en los 400 metros planos expresó: “Este operativo estuvo chévere, me vieron especialistas por medicina general, ya me había hecho todos mis exámenes, me gusta que el IRDA estén pendiente de la salud de nosotros, ya que nuestro método de trabajo son nuestras piernas y brazos”.

Diferentes consultas



De acuerdo a las sistematización de atención, estos fueron los resultados: Personas vacunadas 66 (toxoide 35 y 31 refuerzo contra el Covid-19); consultas en medicina general 87; oftalmología 38; cardiología 26; traumatología 15; dermatología 32; geriatría 10; ginecología 23; consulta 09; ecos 9; citologías 4; medicados 1; odontología 357; aplicación de flúor 71; profilaxis 71; exodoncias 4; medicados 4; referidos 2; no convencionales 17; charlas educativas 75; sesiones educativas 145; atletas atendidos por medicamentos 145; total atendidos 344.

elsiglo