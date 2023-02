209 años de La Batalla de la Juventud se conmemoran hoy

Históricamente cada 12 de febrero, se conmemora el Día de la Batalla de La Victoria y este año 2023 no es la excepción, pues 209 años después se sigue reconociendo, el papel protagónico de los jóvenes patriotas en aquella victoriosa jornada de 1814, cuando en unidad vencieron a las tropas realistas comandados por José Tomás Boves.

Es bien sabido, que hace más de 200 años, 209 para ser exactos, en medio de la Guerra Independentista, los republicanos liderados por José Félix Ribas, se enfrentaron a las fuerzas realistas bajo el mando de Boves, cuando éste intentó tomar la ciudad de La Victoria.



Y es que, al prócer verse superado en números, convocó a un grupo de estudiantes y seminaristas que ascendía a los 1.500 ciudadanos, a unirse a las filas republicanas rezando una frase histórica: “En esta jornada que será memorable, no podemos optar entre vencer o morir: ¡necesario es vencer! ¡Viva la República!”. Y luego de un sangriento enfrentamiento, obtuvieron el triunfo.

Este invaluable logro, consiguió que a través del tiempo se conociera a Ribas, con el título de “Vencedor de los Tiranos”, pues así lo nombró el Libertador, Simón Bolívar. Posteriormente, el presidente Joaquín Crespo, el 13 de febrero de 1895, creó un monumento en honor a Ribas, en La Victoria, estado Aragua, justo en el lugar donde se llevó a cabo la batalla.

Tiempo después, el 10 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente, decretó que el 12 de febrero de cada año, se conmemoraría el Día de la Juventud, con el fin de dar a conocer y recordar los hechos tan significativos, que ocurrieron para esa época, los cuales marcaron un hito en la historia de venezolana.

Esta línea de acontecimientos marcados por una valentía histórica, ha conseguido que los jóvenes desde cada una de sus trincheras luchen con voz alta, por hacer prevalecer sus derechos, uno de los ejemplos más claros fue la mencionada Batalla de La Victoria, en la Generación del 28 y demás eventos que buscaban la reivindicación de derechos durante el siglo XX.

Colocando así en evidencia, como la energía de los jóvenes, en conjunto con su fuerza e ímpetu, pueden lograr cambios significativos. Su característica fundamental de luchar por lo que consideran justo, sin temor, ni titubeo, los hace hoy en día asemejarse a todos los estudiantes y seminaristas que combatieron en la Batalla de la Juventud.

“Hoy es Día de la Juventud y como habitante del municipio cuna de la Batalla, me siento sumamente orgulloso, porque vengo de una tierra donde los jóvenes somos echados para adelante, donde defendemos lo nuestro, pues a la largo de nuestra vida nos han enseñado con historia, como podemos conseguir lo que nos propongamos, eso sí, actualmente con educación, con estudios y con unos valores más fortalecidos que nunca. Felicidades a todos los jóvenes, porque esto es nuestro y cada día se pone más en evidencia cuando superamos cada uno de nuestros obstáculos”, expresó Angile Díaz joven ribense.

LA ÚNICA NOVIA DE VENEZUELA, LA DE LA JUVENTUD



En el marco de esta cadena de celebraciones en honor a la libertad y a la fuerza joven, en el municipio Ribas, son muchos los eventos que engalanan esta importante fecha y uno de ellos es la icónica Novia de la Juventud, que este año arribó a su 57 edición.



Y es que, este mago evento municipal, genera gran alegría en la población de esta parte del eje Este del estado Aragua, ya que eligen dentro de cientos jovencitas, pertenecientes a los diferentes sectores y planteles educativos de la entidad, a su soberana, la que con el paso del tiempo los representará más que en eventos cívicos, en su sentir de propiedad, formando en muchos casos parte de los núcleos familiares ribenses.



Adentrándonos un poco en este tema, este certamen no siempre tuvo el formato con el cual se le conoce actualmente. Al igual que “Las Caravanas”, hasta los años 60 se asemejaba con la celebración de Carnaval, de allí que no se eligiera Novia, sino Reina del Carnaval o Reina de La Victoria, que fue el título obtenido entre otras por la jovencitas como la ahora doña Hilda Margarita de Taylhardat, cuyo triunfo local la llevó posteriormente a Reina de Aragua, en los años 50.



Posteriormente comenzando los 60, muchos victorianos de cinco décadas como el señor Juan Carlos Silva, recuerdan el episodio cuando combates políticas impidieron la elección de la reina, por lo que decidieron designar como soberana a la “Negra Blancanieves” o “Negra de las Polanco”, la cual tuvo el honor de ser coronada, nada menos que por el presidente del ilustre Concejo Municipal del Distrito Ricaurte, Don Miguel Ángel Pérez Vivas, en un acto solemne realizado en los salones del Club Rivas Dávila. “El acto fue realizado por todo lo alto”, mencionó el conocedor del tema.



De la misma forma, Silva enfatizó, que fue comenzando la década de los 70 cuando surge el título de Novia de la Juventud y con él, la polémica, de si sólo podían participar estudiantes o no. Fue allí, durante una junta presidida por el empresario Pedro Contreras, por iniciativa de su Vicepresidente la doctora Norma Sofía Cardier de Sigala y con la estrecha colaboración de Ángel Acero, se produce un relanzamiento del evento y se fijan normas muy estrictas en materia de edad, maquillaje y vestuario; y llega a crearse una declaración de Novia de la Juventud, que es magistralmente grabada en la voz de Luis Felipe Navarro.

SENTIMEINTO DE PROPIEDAD



Tomando ese punto de partida, la Novia de la Juventud, llegó para quedarse trayendo consigo más que alegría, fortalecimiento en el sentimiento de propiedad de los jóvenes, quienes esperaban con ansias participar de las festividades de la juventud y conocer a las candidatas, las cuales en su mayoría eran conocidas en el municipio Ribas.



No obstante, también se instaló nuevamente la banda de Reina del Carnaval y se creó la de Reina del Deporte y Turismo. Sin embargo en el año 2020, se unió una nueva banda de Cultura.

HASTA 2023



Los cambios siguieron, hasta este 2023 cuando las autoridades de la Comisión Novia de la Juventud, realizaron un cambio en el proceso de selección del cuadro se honor, colocando a la Reina del Turismo, como la segunda con más puntuación, antes de la Novia de la Juventud. Dejando atrás la costumbre que la Reina del Carnaval era la última jovencita que conformaba el cuadro, antes de nombrar la soberana ribense.

Siendo así, que el Día de la Batalla de La Victoria y Día de la Juventud en Ribas, representa no sólo historia, sino también sentir popular, alegría juvenil, que no sólo la viven los “más chamos”, sino también sus padres, quienes en su momento vivieron de estas actividades y por consiguiente la hicieron parte de sus enseñanzas familiares. ¿Qué ribense no conoce lo que representa el Día de la Juventud?, ninguno.

EL REENCUENTRO VICTORIANO



Otras de las fechas esperadas no sólo por los habitantes del municipio Ribas, sino por muchos aragüeños, es el domingo del Reencuentro Victoriano, donde desde bien temprano en medio de cánticos, bailes y compartir de sabores y saberes, los ciudadanos, estrechan sus lazos de valores.



El Reencuentro en Ribas, este año 2023 celebra su edición número 47 y como siempre estará cargado de sorpresas, ventas, música sobre todo sentir, amor de los ciudadanos por su terruño, ese domingo, es el día donde los papás y hasta abuelos, coinciden con sus compañeros de la escuela o quien sabe si con sus primeros amores.

“VAMOS AL DESFILE EN EL CENTRO”



Expresiones tales como las expuestas por el equipo reporteril en el subtítulo, u otras como: “Vamos todos al desfile estudiantil”, son las más escuchadas en el mes de febrero, ya que son parte del cronograma de celebración que ponen a los ribenses con el sentimiento de propiedad “A flor de piel”, pues más que una acción donde reina el colorido y la música, es un espacio de reencuentro.

Un plus de estos desfiles, han sido las bandas de música que, según el estilo, puede clasificarse como “bandas marciales” o “bandas show”. Sin embargo en lo que se refiere a los desfiles estudiantiles victorianos del 12 de febrero, estas agrupaciones y sus participaciones en las fiestas tienen una historia única.

Simón López, historiador de la entidad comenta que regresándose a los años 50 del siglo XX, Venezuela bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, tiempo donde se vivía la famosa “Semana de la Patria”, una rimbombante celebración con la que el Gobierno, alegando enaltecer los valores de la nacionalidad, “trataba de hacerse propaganda sacando a desfilar a todos los empleados públicos y alumnos de las diferentes escuelas, obviamente, en las conmemoración del Día de la Juventud”.

Igualmente, López recordó que las actividades de las bandas estuvieron paralizadas por varios años, esto tras los acontecimientos del 23 de Enero de 1958, cuando surgió una especie de sentimiento antimilitarista que rechazaba todo aquello que tuviese que ver o pareciese vinculado a la institución castrense, entre ellos, las inocentes bandas escolares, de allí que por un lapso aproximado de unos 10 o 12 años, los desfiles estudiantiles eran acompañados o bien por grabaciones o por la propia banda de la Escuela de Música del Cuartel Montilla, ya que a nivel de niños y jóvenes, sólo se contaba eventualmente con la Banda Marcial de la Brigada Infantil y Juvenil del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, mejor conocida como “La Banda de los Bomberitos”, esto hasta 1971, cuando una institución privada de relativamente poco tiempo de fundación como era en ese entonces el Colegio Brito rompe el paradigma establecido y funda la Primera Banda Seca o Banda Marcial Escolar.

209 AÑOS DE HISTORIA

Seguidamente, llegaron otras como la del José Félix Ribas, la Inmaculada Concepción, el Ramón García de Sena y la misma del Brito, bajo de dirección de Carlitos González, pero la pionera fue aquella pequeña banda de las seis cornetas organizada por los esposos cubanos Martha y Carlos Brito.

Con el paso del tiempo, el auge de las Bandas Show aumentó en forma exponencial en los años 80 y 90, al punto que La Victoria en sus “Fiestas del 12” era la sede de un Gran Festival Nacional de Bandas Show, que organizaba desinteresadamente la señora Marina de Sánchez y al cual acudían agrupaciones de todo el país.

En la actualidad las autoridades municipales en conjunto con el gremio educativo, son los encargados de todos los protocolos, donde ya no sólo se ven bandas show con presentaciones inigualables, sino también gran cantidad de expresiones artísticas.

Lee también: FCU Aragua conmemoró el Día de la Juventud en la plaza El Estudiante

Finalmente, el 12 de febrero Día de la Batalla de La Victoria y de la Juventud, representan un ramillete de sentimientos para los ribenses, ya que no sólo conmemoran el día que se hizo historia en los espacios de la jurisdicción, sino que conmemora a los jóvenes tanto del ayer, como los de hoy.

DANIEL MELLADO | elsiglo