La Serie del Caribe, Gran Caracas 2023, es el evento deportivo que todos los venezolanos están hablando en la actualidad, y no es poca cosa, ya que dicho campeonato no se celebraba en el país desde hace nueve años.

El Forum de La Guaira sólo tiene ventas de entradas vía online

Actualmente los juegos se disputan en el estadio José Luis García Carneiro, y el recién inaugurado Monumental Simón Bolívar, ubicado La Rinconada; ambas sedes han recibido buenas opiniones de parte de los fanáticos venezolanos y extranjeros, ya que ellos aseguran que para adquirir las entradas no ha sido muy engorroso en algunos casos.

Como es en Caracas

En este sentido, Gustavo Miranda, fanático de los Leones del Caracas, explicó que mucho antes de arrancar el clásico caribeño, ya estaba conociendo la movida para adquirir los boletos y no perderse este evento.

“Aparentemente todo estuvo muy bien para adquirirlas, yo por ejemplo compré para ver el juego Cuba vs Venezuela, sin muchos inconvenientes”, relató.

Miranda comentó que adquirió las entradas para ese juego del sábado directamente en la taquilla, y dijo que no hubo muchas complicaciones. “Las entradas se pueden conseguir en la taquillas del Poliedro de Caracas, sus contratiempos son por los otros eventos que se realizan allí, pero todo tranquilo”, explicó.

No obstante, añadió que para el juego de República Dominicana vs Venezuela, si tomó sus previsiones. “Por ejemplo para este si las adquirí vía online, no fue tan difícil”, precisó.

Traslado

Ciertamente el tema del transporte para ver el partido es algo que inquieta a los fanáticos, aunque una considerable parte de ellos cuenta con vehículo propio o vienen en grupos.

En El Poliedro se compran las entradas en taquilla

Sin embargo, Miranda aseguró que el Gobierno Nacional y las municipalidades de ambas sedes, ofrecieron transporte para los fanáticos.

“Tengo entendido que si, hay unos que agarran el bus del Poliedro hasta el estadio Monumental”, añadió.

Según lo anunciado por las autoridades gubernamentales, la estación de La Rinconada del Metro de Caracas está abierta hasta la 1:30 a.m., para que los fanáticos puedan trasladarse y acudir al estadio.

Además, se conoció que el resto de las estaciones de este sistema de transporte, mantendrá el servicio comercial con salida únicamente por la puerta de servicio.

Además, se supo que hay empresas privadas de autobuses que están ofreciendo el traslado, cobrando entre cinco a 10 dólares.

Algunas inquietudes

Albi Sánchez vino el sábado a disfrutar el partido de Venezuela junto a sus amigos, manifestando su emoción por visitar el Estadio Monumental Simón Bolívar.

No obstante, si vio necesario mejorar algunos aspectos, como el traslado hacia el recinto deportivo. “Hay personas que estaban esperando el juego de Venezuela, y al momento de entrar iban en el segundo y tercer inning”, dijo. Expresó que afortunadamente ellos compraron las entradas a tiempo por la página web, puntualizó.

La Guaira

En cuanto al acceso al Estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, la dinámica es similar que en Caracas, aunque la diferencia es que las entradas se adquieren vía Internet.

Génesis García, fanática proveniente de República Dominicana, comentó que no hubo muchos problemas para adquirir las entradas, ya que el proceso fue sencillo.

“Ingresamos a la página, ella nos direccionó hacia un croquis del estadio para indicar el puesto, después nos pidieron los datos y listo”, explicó.

García destacó que para ingresar los funcionarios de seguridad le revisaban el comprobante del boleto, y allí le dieron acceso rápidamente.

Transporte

Con respecto al traslado en La Guaira, las personas cuentan con unidades de transporte que puso a disposición el gobierno de la entidad.

De igual manera, la estación Gato Negro del Metro de Caracas también estará operativa hasta la 1:30 a.m. ya que desde ese punto se activará una ruta de transporte superficial para movilizar a los fanáticos que asistan al estadio de Macuto.

Precio de las entradas

Estos son los precios en La Rinconada:

Primer piso, gradas: 5$

Primer piso, laterales: 10$

Primer piso, primera y tercera base: 30$

Primer piso, home: 40$

Segundo piso, home: 30$

Segundo piso, laterales: 20$

Segundo piso, primera y tercera base: 30$

Suite: 3.340,80$

Tercer piso, gradas: 5$

Tercer piso, laterales: 5$

Tercer piso, primera y tercera base: 10$

Cuarto piso, gradas: 2$

Cuarto piso, home: 2$

Cuarto piso, laterales: 2$

Cuarto piso, primera y tercera base: 2$

Quinto piso, gradas: 2$

Quinto piso, laterales: 2$

Quinto piso, primera y tercera base: 2$

Estos son los precios en La Guaira:

Gradas: $2 dólares

Parte lateral alta: $5

Parte lateral baja: $10

Parte central alta: $20

Parte central baja: $30 dólares

LINO HIDALGO | elsiglo