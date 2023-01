No hay rastros del homicida de mujer del edificio Apamate

Aún no se tienen pistas del homicida de una mujer en el edificio Apamate, ubicado en la urbanización Parque Aragua, en la zona este de la ciudad de Maracay.

El cadáver fue levantado la tarde del viernes pasado



Por tal motivo, funcionarios de la Coordinación contra los Delitos de las Personas, adscrita a la Delegación Maracay, buscan entre cielo y tierra a Sergio Abraham Ramírez Aguilar, de 29 años de edad, conocido en el mundo delincuencial como “El Boleta”.



Este sujeto luego de tener un fuerte altercado con su pareja, identificada como Ginet Alexandra Reyes, de 34 años de edad, le efectuó un disparo en el pecho en su apartamento en Parque Aragua.



Al parecer, los hechos ocurrieron a eso de las 3:00 de la madrugada del viernes, y su cadáver lo localizaron en horas de la tarde de ese mismo día.

EDIFICIO APAMATE



El móvil se orienta a un presunto drama pasional. Se presume que la mujer quería ponerle fin a su maltrecha relación y el sujeto, viendo que su mundo se le venía encima, decidió accionar su armamento contra la ciudadana.

Para no verse involucrado en cuestiones policiales, “El Boleta” decidió huir del edificio. No obstante, las comisiones policiales citarán a declarar a los dueños del departamento. No hay crimen perfecto.

