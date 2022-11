Vecinos de Samán de Güere acostumbrados a peregrinar por agua

Los habitantes de la parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño, deben realizar maratónicas caminatas en búsqueda de agua potable, ya que pueden durar varios días sin el vital servicio, o cuando les llega el agua presentan signos de contaminación.

En este sentido, la señora Agustina Pita debe caminar desde el barrio 19 de Abril hasta La Casona, para por lo menos llenar un botellón de agua para consumir. “Allá llega el agua, pero no sé, a veces sabe rara y no me provoca tomarla”, comentó la ciudadana.

Del mismo modo opinó David Vargas, quien camina hasta el sector La Casona desde Samán Tarazonero II, con la intención de buscar agua para así evitar que él y sus seres queridos contraigan algún tipo de enfermedad.

“El problema viene desde que las tuberías de agua del Acueducto Regional del Centro están sucias”, explicó.

La de la regional está contaminada

Ante este hecho, prefiere caminar hasta otros sectores donde pueda adquirir el agua potable y un poco más limpia, ya que a su juicio la de la Regional contamina el agua potable que disponen de un pozo.

“Esta es para tomar, porque allá llega agua del pozo, y a veces prenden y apagan la bomba, esa sí es potable. Pero cuando prenden los martes y miércoles la bomba del Acueducto se unen y se ensucian”, puntualizó.

Por su parte, Deisy Morillo, residente de la urbanización La Concepción, aseguró que desde hace pocos años, la escasez y la regulación del agua ha empeorado debido al crecimiento de la población y otros factores.

Cada 8 días

“La situación con el agua es bastante fuerte, en este sector cuando yo me mudé desde hace 15 años, aquí había bastante agua, pero de un tiempo para acá el agua está escasa, nos las mandan cada 8 días por día y medio”, comentó.

Desconoce si esa agua es del Acueducto Regional del Centro, pero aún así van a abastecerse de agua para así consumirla y preparar sus alimentos. “Nosotros cargamos el agua por el sector Las Magdalenas, pero ahorita están haciéndole la limpieza al pozo, y estamos cargando agua desde La Casona”, expresó.

Creación de otros pozos

Morillo relató que las autoridades competentes ya están al tanto de la situación, y desde hace un tiempo tienen planificado crear otros pozos para que les dé abasto a todas las comunidades de esa parte de la parroquia Samán de Güere.

“Ellos dicen que están tratando de solventar la situación, piensan hacer un pozo en La Concepción y en otras comunidades”, sentenció.

Es importante señalar que durante el recorrido del equipo reporteril de elsiglo, se observó que por el sector Güerito, hay personas que están cargando agua potable que van abastecer a las comunidades del sector Santa Inés del municipio Francisco Linares Alcántara.

Lee también: Incendio consumió empresa de químicos en Samán de Güere

Asimismo, se observó que efectivamente en la comunidad La Magdalena se encontraba el pozo inoperativo, ya que le están haciendo su debido mantenimiento, y donde algunos de sus habitantes aseguran que en los próximos días volverá a estar en funcionamiento.

LINO HIDALGO | elsiglo