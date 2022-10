Ribenses con la bandera de la solidaridad tatuada

El municipio José Félix Ribas está caracterizado por ciudadanos con un sentimiento de propiedad inquebrantable y una ferviente solidaridad, aspectos que los hacen únicos a la hora de unirse en pro de un beneficio, y un ejemplo irrefutable fue toda la campaña realizada para ayudar desde cada una de sus trincheras a los habitantes de Las Tejerías, municipio Santos Michelena.

Las entregas han estado a la orden del día

Desde que se hizo de conocimiento público la desgracia que arropó, a lo que ellos consideran “sus hermanos”, fueron cientos los ribenses, quienes sin importar la hora comenzaron a organizarse para cooperar con esta golpeada comunidad, que al igual que ellos pertenece al eje Este del estado Aragua.

En este sentido, fundaciones, organizaciones, emprendedores, empresas, familias y demás no titubearon para entablar estrategias que les permitiera ayudar y apoyar a todos los que se vieron afectados, por lo que la alineación fue su bandera, para conseguir lo que ellos consideraban necesario.

Las iglesias se han prestado para esta hermosa gestión

Ropa, calzado, agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, pañales, medicinas, colchones, platos de comida preparada, entre otros artículos, fue la petición que la ciudadanía se hacía en conjunto por todos los medios posible, no hubo herramienta 2.0 que no fue abordada por esta comunidad, que desde la noche del sábado se puso manos a la obra, para elevar el slogan “Las Tejerías no está sola”.

La solidaridad continúa siendo el factor denominador en Ribas

“La noticia voló de una manera abismal y de ahí en adelante se comenzaron a ver muestras de empatía, de solidaridad. Aún no sabíamos a ciencia cierta lo afectado, pero si teníamos las ganas de poner nuestros hombros, como quien dice, son nuestros hermanos, nuestros vecinos y no podíamos dejarlos a un lado, teníamos el deber de apoyarlos con lo que nosotros pudiéramos y fue así como desde mi comunidad comenzamos a recoger”, mencionó María Torres, habitante de Las Mercedes.

Muchas familias lo perdieron todo

Torres agregó: “Fue tanto lo que se logró ese domingo, que aún no tengo palabras para describirlo, porque inicialmente los mismos vecinos, con paraguas en mano y hasta mojándose en horas de la noche, salieron a darnos un poco de lo que tenían en sus casas. Recuerdo, que decían así sea una harina precocida, pero para ellos es mucho. No faltó quienes ofrecieran sus vehículos para movilizar y me di cuenta de cuan bonitos somos aquí en Ribas”.

De la misma forma, Carlos Monasterios, de la urbanización La Mora, donde su casa sirvió de centro de acopio agregó: “Al enterarme por un grupo que tenemos los vecinos comenzamos de una vez ir preparando algo para ayudar. Veíamos los videos e íbamos pensando que llevar, pero siempre con la meta de estar presentes, no sabíamos si íbamos a poder entrar o quien nos podía llevar, pero eso quedó a un lado cuando comenzamos a recoger, nos sobraban los camiones, tanto que hicimos dos viajes. De verdad queríamos ayuda o queremos ayudar, porque aún lo seguimos haciendo; desde un lugar más grande, pero con el mismo propósito”.

Voces e imágenes de Ribas elevaron su voz y es que a toda esta maquinaria se unieron los que con su voz, presencia y escritura, han formado parte de la idiosincrasia ribense, para así usar sus actitudes y aptitudes para llamar más la atención de todos los ciudadanos, quienes para el momento no conocían de lo sucedido y así pusieron en evidencia lo que los victorianos y ribenses llevan por dentro.

El pueblo ha ido recobrando su estado natural

David Vera Matute, reconocido periodista y locutor ribense, explicó como fue todo el trance desde la misma noche del sábado y lo que fueron creando en conjunto con muchos talentos de esta parte del eje Este, tanto que usaron el salón de usos múltiples de una reconocida emisora radial para iniciar lo que hasta la edición de esta nota, es un centro de acopio que trabaja las 24 horas del día.

“Desde el mismo sábado en la noche, con la información que manejábamos y en coordinación con las autoridades de una emisora FM, destinamos un espacio para recibir los donativos y desde eso momento el salón de usos múltiples se nos llenó de insumos, de verdad La Victoria es una ciudad de gente noble, solidaria, que hasta el momento prestó toda la ayuda necesaria, hasta camiones nos llegaron para cooperar en esta causa tan bonita”, mencionó.

Igualmente, informó que esas donaciones se estuvieron realizando toda la semana, no sólo beneficiando a los afectados que se encuentran en Las Tejerías, sino a los que están en los centros de atención, como lo es el “Gimnasio Vertical” de La Victoria.

“Nuestros donativos o los que llevan las personas, porque nosotros sólo fuimos un instrumento, los hemos llevado hasta el centro de acopio de Cincatesa y al refugio del Gimnasio Vertical, donde entregamos todo lo referente a productos de limpieza como cepillos, haraganes, escobas, multiusos, cloro, desinfectante, lo necesario, pues para el apoyo que ameritaban”, expuso Vera.

En Ribas funciona el centro principal de acopio

La ocasión fue propicia para que el locutor y periodista agradeciera a todos los ribenses por la aceptación, por el valor de la solidaridad tan grande que existe e invitó a seguir fortaleciendo los valores familiares. “Aquí hay gente atenta, hay gente con calidad humana, con arraigados valores y sigue quedando demostrado cada vez más. Hasta el viernes estuvimos realizando las entregas de esta primera semana, pero seguiremos ayudando, no descansaremos”.

Eduardo Torres, director General de la ONG Constructores del Progreso, quien también forma parte de estas ayudas, en conjunto con más talentos dijo: “Llevamos todo lo que va de semana llevando apoyo a Las Tejerías, transportamos agua potable, medicinas, ropa y los últimos tres días hemos estado de la mano de un grupo de médicos increíbles, tanto del hospital José María Benítez, como distintas clínicas de la ciudad. Recorriendo los sectores El Béisbol, Libertador, Llano Grande, Tinapuey y La Cañada, pero esta semana continuaremos con estos gestos que salen directamente desde el corazón”.

Torres comentó que todo este despliegue ha traído consigo que psicólogos, bioanalistas y especialistas de distintas ramas se unan para así seguir brindando un poco de bienestar ante tantas vicisitudes.

Te recomendamos: Habilitado Pozo Mendoza que surte al casco central de Las Tejerías

AUTORIDADES DAN EL EJEMPLO

Otros actores que se han sumado son los políticos, los mismos que sin importar distinciones, se han abocado al acompañamiento de estas víctimas, brindándoles apoyo tanto material, como emocional. Entre ellos el alcalde Juan Carlos Sánchez, los concejales ribenses, así como también activistas opositores. “Hemos puesto a la orden de nuestros hermanos de Las Tejerías un equipo multidisciplinario, que va desde funcionarios de mantenimiento, seguridad, hasta de salud, en pro de apoyar a todas las víctimas de este terrible fenómeno natural, que ha ocasionado tristeza en todo el país. Seguimos en pie de lucha, porque sabemos que poco a poco saldrán adelante”, mencionó el alcalde Sánchez.

Médicos y enfermeras operativos de la mano con la comunidad

elsiglo