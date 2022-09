Ecuador coordina con Ameripol la búsqueda de un teniente

Ecuador coordina con Ameripol la búsqueda y la activación de la difusión azul para localizar al teniente Germán Cáceres, principal sospechoso de la desaparición de su esposa, María Belén Bernal, tras ingresar en un recinto policial.

“Hemos coordinado con AmeripolOrg para la activación de la difusión azul, muchas personas requeridas por la justicia han sido localizadas en otros países y puestas a órdenes de las autoridades en Ecuador”, indicó en su cuenta de Twitter.

La Ameripol es la Comunidad de Policías de América, responsable de la cooperación policial internacional en el continente americano.

La Policía ecuatoriana recordó que tiene activados varios equipos del bloque de búsqueda, conformados por unidades investigativas y de inteligencia, para la pronta localización del sospechoso.

Y reiteró que se ofrece una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien proporcione información comprobable que ayude a encontrar a Cáceres, cuya foto ha hecho circular el Ministerio del Interior con el número de contacto 1800DELITO.

La Policía indicó que este martes continúan con los trabajos de búsqueda de Bernal, con más de 200 policías junto a personal de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas, de los Bomberos de Quito y agentes de Control Metropolitano.

Familiares y amigos de Bernal también integraron el lunes las brigadas de búsqueda de la mujer, que la madrugada del 11 de septiembre ingresó en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, adonde llegó para entregar comida a su esposo, que tenía guardia nocturna.

SIN REGISTRO DE SALIDA

El caso de Bernal se conoció después de que su familia denunciara que no sabían nada de ella desde el 11 de septiembre, cuando ingresó en la mencionada Escuela, donde su esposo ejercía como instructor.

“Hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía y no hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por su esposo, al cual no revisaron y no se percataron si (ella) salió o no salió”, dijo la semana pasada el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Detalló que, tras ofrecer una primera declaración a la Fiscalía, el sospechoso de la desaparición de Bernal quedó en libertad, y desde entonces se encuentra prófugo.

EVIDENCIAS “EN UNA FUNDA”

La prensa local ha publicado versiones de que supuestamente algunos integrantes de la Escuela de Policía escucharon gritos en los que una mujer pedía socorro, precisamente la noche en que Bernal ingresó a visitar a su esposo.

“Simplemente omitieron, no la ayudaron. Si es que ellos escucharon, no le ayudaron, ahí está el espíritu de cuerpo, un espíritu de cuerpo torpe, que solamente guarda la institucionalidad”, ha señalado Elizabeth Otavalo, madre de Bernal.

Según la madres, hasta el momento se han encontrado el teléfono, la cartera, la billetera y una zapatilla de Bernal “en la Escuela Superior, debajo de unas gradas, escondido en una funda”.

La Justicia ecuatoriana ordenó el pasado sábado, la prisión preventiva para la cadete Joselyn S.P. en un caso que investiga la desaparición involuntaria de Bernal.

La cadete fue detenida el viernes para investigaciones después de que desapareciera Bernal, una abogada de 34 años y madre de un niño de 13.

Carrillo informó el lunes de que la Escuela Superior de Policía será dirigida por mujeres, tras considerar la necesidad de “reestructurar el sistema educativo” de la Policía Nacional de Ecuador.

Fuente:EFE