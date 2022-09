La reconocida cantante cubana-estadounidense Camila Cabello causó revuelo luego de mostrarse bailando en el escenario con una bandera de Venezuela, durante un concierto que se realizó el pasado viernes 16 de septiembre en Bogotá, Colombia.

La cantante estadounidense Camila Cabello actúa hoy, durante la apertura del concierto de Coldplay en Bogotá

Sin embargo, en un principio la intérprete de exitosos temas como «Habana» había pedido una bandera de Colombia, por lo cuál la confundió con la venezolana.

También te puede interesar: Coldplay no incluye a Venezuela en su gira por Latinoamérica

A pesar de esto, Camila al momento no hizo mención sobre el asunto y decidió continuar con el show bailando con la bandera sobre las caderas, y por supuesto cautivando a su público. Cabe mencionar que esta presentación de la cantante formó parte del Coldplay Music of the Spheres World Tour, siendo su primera visita al país vecino.

Momento en que camila cabello se coloco la bandera

Los internautas no tardaron en hacer bromas sobre lo ocurrido, pues afortunadamente no contrajo consecuencias para la cantante.

elsiglo con información Rs