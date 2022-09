Usuarios descontentos por aumento arbitrario del pasaje

El aumento de golpe en el costo del pasaje urbano e interurbano generó descontento entre los usuarios la mañana de este lunes, pues consideran que el sueldo actual no les alcanza para cubrir los gastos básicos, por lo que ven imposible pagar un nuevo monto para abordar alguna unidad de transporte público y así trasladarse a sus respectivos sitio de trabajo o a sus hogares.

Las rutas urbanas y suburbanas aumentaron el costo del pasaje

Aunque el gremio transportistas ni las autoridades regionales se pronunciaron al respecto, se supo de manera extraoficial que el ajuste en el costo de los pasaje se debe al alza continúa del dólar aunado al alto importe del combustible en la región.

En este sentido, Dayanna Graterol, usuaria, expresó que recibió con sorpresa el aumento del pasaje, ya que en la actualidad está difícil conseguir efectivo y éste afectará directamente en su bolsillo.

“Yo me monté en una camioneta de Campo Alegre y pague 3,00 bolívares, si no los pagas te bajan, los transportistas dicen que ese es el nuevo costo, según para ellos más bien está muy barato”, comentó.

Dayanna Graterol

Asimismo, destacó que muchos usuarios se verán “apretados” para poder costear el nuevo ajuste, pues hay quienes al día abordan hasta 4 camionetas para llegar a su destino, “a mí me toca hacer magia, algunas veces tengo que salir del municipio y el costo del pasaje es más elevado, cómo hacemos, necesitamos trabajar, pero realmente el sueldo actual no alcanza para cubrir todo esto”, lamentó.

Por su parte, Roger Salas catálogo de “abuso” el incremento, ya que no hubo una información concreta ni un comunicado que avisara a los usuarios sobre esta nueva medida que empezó a circular desde este lunes.

“No comunicaron nada, entonces uno sale con el pasaje justo y si no pagas completo lo que te imponen no te dejan montar en la unidad, es un abuso, desde el Terminal hasta el Centro están cobrando 4,00 bolívares, toda una exageración porque el sueldo que ganamos hoy en día no nos rinde para nada”, condenó.

Roger Salas

Acotó que la excusa que dan los transportistas sobre el aumento es por el elevado costo del gasoil y el alza de los repuestos, por lo que el Gobierno Nacional debe tomar conciencia y darse cuenta de que el sueldo no alcanza para nada.

Héctor Utrera denunció que los adultos mayores no tienen ninguna exoneración en las unidades de transporte público y son humillados si no pagan el pasaje completo, “son unos falta de respeto, te amedrentan si no tienes el dinero para pagar, el carnet ya ni nos lo reciben, nos toca pagar completo y ahora con este aumento menos nos rendirá la pensión”, apuntó.

Héctor Utrera

“EL AUMENTO NOS AFECTA DE MANERA GARRAFAL”

Por otra parte, Alan Castro argumentó que este aumento es un problema que afecta a toda la ciudadanía por igual, puesto que ajustar el costo del pasaje de una ruta es un daño “garrafal” para el bolsillo de los maracayeros.

Alan Castro

“Entendemos que los camioneteros deben cobran el pasaje acorde al servicio que prestan, pero nosotros como trabajadores también debemos tener un ingreso de acuerdo a lo que gastamos en el día a día, en estos momentos un aumento en el pasaje para nosotros es un daño garrafal, aparte de todo lo que ya nos afecta la situación país”, finalizó.

Te recomendamos: Ribenses enardecidos por aumento arbitrario en el cobro del pasaje

NUEVAS TARIFAS

Cagua- Maracay 6,00 y 7,00 bolívares (Intercomunal y autopista)

Turmero – Maracay 5,00 bolívares

Palo Negro- Maracay 4,00 bolívares

Santa Rita – Maracay 5,00 bolívares

Terminal- Base Sucre 3,50 bolívares

Terminal- Centro – 3,00 bolívares

Terminal – Las Delicias 3,00 bolívares

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA