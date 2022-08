Maracayeros esperan que no abusen con el aumento del pasaje

Ante el rumor de un aumento del pasaje urbano y sub-urbano en el estado Aragua, algunos usuarios del transporte público manifestaron estar a favor de dicho ajuste, asegurando que los transportistas también se ven afectados por la inflación, no obstante esperan que no abusen con el ajuste.

Los transportistas en Maracay siguen cobrando Bs. 1.5

La semana pasada, usuarios de las líneas que unen a Maracay y Turmero, denunciaron los transportistas comenzaron a cobrar Bs. 3, lo que fue considerado un abuso.

En este contexto, Samuel Rondón, quien vive al oeste del municipio Girardot, afirmó que hasta los momentos los profesionales del volante mantienen la tarifa de Bs. 1.5 en Maracay.

“El pasaje está en 1.5 todavía, no escuché el rumor de que aumentó el pasaje”, dijo el usuario, quien venía desde el sector Tapa-Tapa.

Rondón se mostró a favor del aumento del pasaje, ya que todo en este país sigue aumentando. “Se oye el rumor, y como es lógico, va a venir. Pero, qué no aumenta en este país”, cuestionó el maracayero.

Similar opinión tiene Ebismar García, quien dice que la gente debe “bajarse de la mula para pagarlo”. “Hasta los momentos no ha aumentado el pasaje, y si aumenta, no se puede hacer nada”, agregó.

También te puede interesar: Comerciantes prefirieron descansar este domingo

García asegura que la tarifa desde Maracay hacia el municipio Mario Briceño Iragorry se mantiene a Bs. 2.5, y comentó que, de ajustarse la tarifa, debe ser un monto accesible para los usuarios.

“Estoy conciente que esto perjudica un poco la economía del venezolano, pero bueno, desgraciadamente hay que ajustarnos a lo que se puede”, expresó la ciudadana.

Por su parte, Rubén Sánchez afirmó no haber escuchado el rumor del aumento; “el pasaje sigue siendo 1.5, y realmente desconozco de ese ajuste”.

Sánchez considera que cualquier aumento debe ser legal, publicado en Gaceta. “Si lo aumentan tiene que estar publicado y autorizado, es la única manera que yo pague el aumento”, añadió.

Por último, Freyder Zambrano, colector de una unidad, aclaró que el pasaje sigue en Bs. 1.5, como fue establecido por las autoridades competentes.

“Nosotros no manejamos esa información y hasta que la directiva no dé la autorización, no podemos hacer nada”, concluyó el trabajador del sector transporte.

LINO HIDALGO | elsiglo