Salvador Pérez no conoce de dolor, cuándo se trata de ayudar a su equipo. Los Reales de Kansas City atravesaban una difícil situación y el venezolano forzó su regreso con el equipo. Aunque solo pudo mantenerse en juego por tres semanas, para después regresar a la lista de incapacitados. Sin embargo, “Salvy” no se arrepiente por tomar esta decisión.

“¿Para ayudar a mi equipo a jugar? Sí, 100%. Definitivamente”, declaró Salvador Pérez en una entrevista al periódico Kansas City Star. Desde el pasado martes, frente a su locker en el clubhouse de los regios. Esto, luego de someterse a una cirugía para reparar el ligamento colateral cubital de su pulgar izquierdo. Se espera que este al menos dos meses fuera de los terrenos.



Sobre su decisión, el criollo remarcó que hizo todo lo posible no operarse. El plan inical era jugar con la molestia todo el año y al final de la zafra someterse a la intervención quirúrgica. “Cada vez que tomamos esa decisión (para la cirugía), no es agradable, porque tratamos de hacer lo último que podemos hacer para (no) operarnos”, declaró Salvy en sus palabras para el Kansas City Star. “En ese momento, estaba completamente roto, así que no tuve otra opción”, aclaró.



“Todavía es triste (estar afuera), pero trato de no mostrárselo a la gente”, recalcó el criollo. “Saben cuánto me gusta jugar y cuánto me gusta estar detrás del plato”, estableció. Además se mostró sorprendido por la repentina aparición de la dolencia. “Nunca pensé que (una nueva lesión) iba a suceder aquí durante la temporada”, dijo Pérez. “Es por eso que traté de jugar con el aparato ortopédico, traté de ver si podía terminar la temporada”, aclaró.



Su equipo necesita del liderazgo del venezolano, porque es una de las voces más influyentes en el vestuario de los Reales. “Necesitamos esa voz. Un tipo que simplemente esté hablando del juego, simplemente empujando, desafiando y alentando es bueno, y mucho menos que sea la voz de Salvador Pérez”, explicó el manager de los regios, Mike Matheny. “Es una voz poderosa. Eso es básicamente lo que es el liderazgo, es tener seguidores, y esos muchachos quieren seguirlo”, añadió.

Antes de su segunda partida a la lista de lesionados, Salvador Pérez ligaba para la modesta línea ofensiva de .211/.254/.426 y OPS de .680. El equipo no descarta el regreso del criollo este año, pero luego de las dos lesiones serán cautelosos con su retorno.

