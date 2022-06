Obsequios, detalles alegóricos y mucho amor para festejar a papá

Este domingo se celebra el Día del Padre, una fecha especial que si bien no ocupa tanta atención como el de la Madre, es una fecha que esperan muchos hijos, madres y esposas, quienes se reúnen en familia para homenajear al primer súper héroe de la infancia y por qué no, regalarle algún detalle o presente como símbolo de amor y cariño en este día especial.

Los maracayeros salen en busca de ese obsequio para papá

En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por algunos comercios maracayeros, se pudo constatar el movimiento en ventas en cuanto a obsequios alegóricos a la fecha, además de los planes que tienen para festejar al “rey de la casa” en este día.

Al respecto, Emma Liendo, quien se encontraba haciendo sus compras para festejar a papá, expresó que habitualmente se reúne con su familia en casa y comparten alguna comida y anécdotas de vida, “el rey de la casa se merece todo por ser el pilar fundamental de la familia, estoy buscando algún detalle para mi esposo, lamentablemente mi papá no se encuentra conmigo físicamente pero estoy segura que en mi corazón y mente siempre estará presente”.

Emma Liendo

Indicó que lo importante de este día es compartir en familia, reencontrarse con esas personas lejanas y sobre todo recordar a quienes ya no están en cuerpo, pero si en alma y espíritu, “más que una fecha comercial yo diría que es una fecha familiar, este día aprovechamos para pasarla bien y recordar viejos tiempos”.

Por su parte, Arianny Sánchez manifestó que su plan para este día es reunirse en familia, preparar un delicioso almuerzo y disfrutarlo como Dios manda, “es un día muy especial para pasarlo en familia, hoy -ayer- me encuentro haciendo mis compras porque el domingo comienza la celebración desde temprano y no me dará tiempo, aquí llevo los regalos para varios papás, espero lo disfruten”.

Arianny Sánchez

Por otro lado, Marlin León comentó que será el segundo Día del Padre junto a su progenitor, pues por circunstancias de la vida no había tenido la oportunidad de festejarlo a su lado, “no pensé que regalarle a papá fuera tan caro, pero aún así uno hace el esfuerzo, hay camisas en 6 dólares, algunas medias o carteras, pero regalarle a mi papá y pasar este día con él no tiene precio”, concluyó.

Marlin León

COMERCIOS ESPERAN BUENAS VENTAS

Los diversos locales comerciales de la entidad se encuentran preparados para obtener buenas ganancias durante este domingo cuando salgan a la calle en busca de ese regalo para papá, ya que desde hace dos años no se celebraba esta fecha debido a la pandemia por la Covid.

En este sentido, Jackeline Baracaldo, encargada de un negocio dedicado a la venta de perfumes, declaró que se encuentran a la expectativa, viendo con buenos ojos la fecha, ya que el año pasado fue nulo por el Coronavirus, “estamos retomando la vida comercial, por eso esperamos buen movimiento este año, yo le ofrezco a la gente perfumes a partir de los 5 dólares, todo depende de la presentación del producto, además este año han buscado mucho las gorras y los bolsos llamado los bandoleros”.

Jackeline Baracaldo

Harit Rojas, quien tiene un local comercial junto a su esposo, destacó que este año las preferidas por los papás son las carteras de semicuero, pues nunca pasan de moda y muy útil para el hombre de la casa, “tenemos carteras y correas, siempre son buena opción para los padres en su día, las carteras han tenido mucha salida respecto a la fecha, esperemos que el domingo sea bueno y la cosa vaya bien”, exclamó.

Harit Rojas

Por último, María Ceoli, vendedora de bolsas de regalos, acotó que las ventas han estado algo movidas pero espera que mejoren, ya que con el llegar del fin de semana las personas acuden a comprar sus obsequios para papá, “las bolsas para decorar los regalos se encuentran a partir de 1 dólar, este año traemos cajitas innovadoras, elaboradas por nosotras mismas, ajustada a cada detalle para papá, por ejemplo una camisa, una botella de licor o un teléfono celular, el Día del Padre no es tan comercial como el de las madres, pero siempre estamos atentos, ya que la gente siempre sale a comprar algo de último minuto para un amigo, un padrino, tío o abuelo”.

María Ceoli

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo