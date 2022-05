Trujillo: Ya hay acuerdos para el proceso de primarias presidenciales

Para el diputado de la Asamblea Nacional del año 2015, José Trujillo, los partidos políticos venezolanos están pasando por una crisis inducida por el Gobierno nacional a través de su brazo político, el Tribunal Supremo de Justicia.

“Hay una estrategia evidente, todo el que esté en contra del régimen sufre las consecuencias, en este caso nuestros partidos de manera sistemática fueron cambiando de liderazgos hacia personas afectas al oficialismo, esto con el objetivo de eliminar cualquier nivel de rivalidad contra el Gobierno y de crear una oposición a su medida”, explicó Trujillo.

Informó el dirigente que hace 15 días hubo una reunión en Panamá, conformada por los líderes naturales de estos partidos políticos de la unidad, donde se acordó, como primer punto, la elección primaria para las elecciones presidenciales. Otra de las decisiones que se tomaron en esta reunión fue la de nombrar a Omar Barbosa, como coordinador de esta plataforma unitaria. Esto generó como una reacción del Gobierno que el presidente Maduro piense en adelantar las elecciones presidenciales, aseguró Trujillo.

“Ya tenemos un cronograma de trabajo donde las elecciones primarias se estarán realizando en el primer trimestre del año que viene; sin embargo, los anuncios presidenciales podrían obligar a adelantar este proceso”, señaló el entrevistado.

Destacó el opositor, que estos anuncios del presidente Maduro sería una clara violación a la constitución que establece que las elecciones serian en 2024.

OPOSICIÓN DESPLEGADA EN LAS COMUNIDADES

Trujillo señaló que aunque en estos momentos no hay procesos electorales pendientes, los movimientos opositores están desplegados trabajando en las comunidades, “esta semana vimos a la gente de Voluntad Popular, trabajando en las calles de diversas comunidades de la mano del presidente interino.

En el caso de Acción Democrática “tenemos un año revisando la estructura, la semana pasada hicimos dos zonales en compañía de nuestro secretario de organización, además de ello estamos bajando las instrucciones para instalar el comando familiar, la primera estrategia, dirigida para ir a la primaria y apoyar a nuestro candidato en las primarias”.

Explicó el entrevistado, que el Gobierno nacional ha venido perdiendo sistemáticamente apoyo de sus seguidores, en cada proceso electoral, por esta razón es tan importante la unidad y convencer a los venezolanos de la importancia de votar para salir del régimen, “esto quedó demostrado en las recientes elecciones de Barinas, donde a pesar de las estrategias del oficialismo, el pueblo le dio el apoyo a la oposición Unidad y se logró consolidar la victoria en este estado”, añadió el dirigente.

SANCIONES O UN PLAN “NICARAGUA”

A juicio del dirigente, el Gobierno está preparando su estrategia de contraataque para enfrentar la unidad de la posición, por eso la dirigencia está clara en que vendrán más represión judicial, detenciones e inhabilitaciones políticas y hasta una posible operación Nicaragua, que no es otra que la detención progresiva de los dirigentes que luzcan presidenciales o que resulten electos en el venidero proceso de primarias que ya tiene fecha. “Ya lo vimos en Barinas, donde se inhabilitó al candidato de la oposición, también a su esposa, por suerte el pueblo en una unidad inquebrantable apoyo la opción de Sergio Garrido”, detalló el vocero.

Destacó Trujillo, que ya hay rumores, que a los partidos judicializados o conocidos como los alacranes, el Gobierno nacional les ha comenzado a bajar recursos para que vayan a este proceso con candidatos propios y generar la desunión en este proceso.

Otro de las informaciones que maneja Trujillo, es la de los “francotiradores” que son grupos de dirigentes que se hacen llamar de la unidad y han comenzado a desprestigiar a los opositores.

LOS BENEFICIOS DEL DIÁLOGO PARA EL PUEBLO

“El que no piensa en el diálogo, no piensa en Venezuela”, así comenzó a responder Trujillo sobre este punto. Explicó el galeno que los países que están bajo regímenes dictatoriales no superan esta etapa por obra y gracias del espíritu santo, al contrario, lo hacen por dos vías: una electoral y otra por el diálogo.

El diálogo es una herramienta para crear condiciones favorables para acudir a procesos electorales, aunque siempre habrá condiciones favorables a quienes están en el Gobierno, le abre la puerta a la oposición para participar.

LAS SANCIONES SON UNIPERSONALES

Explicó Trujillo, que el Gobierno quiere culpar a las sanciones de una mala gestión que se ha extendido por más de 20 años, sin embargo, las sanciones han sido dirigidas a funcionarios del Gobierno, “si este fuera un régimen serio, el Gobierno retirara a los funcionarios sancionados y podría funcionar sin problema.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA