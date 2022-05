José Brito: Yo no confundo justicia con venganza

El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, estuvo de visita este fin de semana en el estado Aragua, junto a la dirección nacional del Partido Primero Venezuela, como parte de la gira que la dirigencia está realizando por el país con la finalidad de escuchar a los ciudadanos y crear un plan de acción que los ayude a solventar los problemas planteados.

Durante una entrevista exclusiva para diario elsiglo, el parlamentario detalló en qué consiste este despliegue político, y abordó igualmente los tópicos con los cuales se ha visto relacionado durante su gestión parlamentaria.

Al respecto, Brito destacó que en el año 2021 fue presidente de la Comisión Permanente Contraloría de la AN, y este año se desempeña como el primer vicepresidente de Contraloría; “una de las labores del Parlamento es ser el centro de debate político por excelencia, así como la institución llamada a coadyuvar en el control de la gestión pública”.

Señaló que además fue designado presidente de la comisión para investigar los delitos cometidos por la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021, “yo sabía que era una verdadera papa caliente, pero en ese momento me dije que no iba a permitir que eso se convirtiera en un paredón de fusilamiento, en todo caso, yo me apego al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la legítima defensa”.

“Fue una investigación seria y responsable, primero presentamos el informe preliminar y después el informe final, el cual fue aprobado en plenaria de la AN y entre otras cosas se ventilaron casos como, por ejemplo, Monómero, un caso impresentable. Uno de los principales señalados en este informe que tiene 12.596 folios es el actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales”.

El también coordinador nacional de Primero Venezuela, indicó que a su juicio en el país no ha existido un cambio político, debido a que una clase generó un nuevo estatus; “por decir verdades nosotros fuimos satanizados, que por cierto no pasa del espectro de la política, ya en lo profundo, a mí nadie me está señalando de colaboracionista o alacrán, no pueden decir que soy corrupto ya que yo no he manejado fondos públicos, pero yo sí puedo hacer señalamientos de ese tipo”.

Brito indicó que hay personajes de la política venezolana a los que sí le aplica el término corrupto, y en la actualidad se encuentran por el mundo sin ningún tipo de restricción; “en cambio yo estoy sancionado por el mundo y no puedo salir de Venezuela, esas son las contradicciones de la política. La verdad es que los que dicen que son opositor de Venezuela, buscaron forma de callarnos para que así no podamos ir por el mundo contando la verdad”.

“HABLA EL ALACRÁN”

José Brito destacó que debido a todos los acontecimientos que llevaron a la oposición encabezada por Juan Guaidó a denunciar la llamada “Operación Alacrán”, decidió escribir un libro donde piensa expresar su verdad sobre lo ocurrido, el cual se titulará “Habla El Alacrán”.

“Un libro que va a ser polémico y va a desnudar la podredumbre de la clase política de Venezuela y va a decir las cosas como son, sin ningún tipo de miedo. En este país se deben decir las cosas. Aunque no tenemos fecha de lanzamiento y no soy escritor, pero me estoy asesorando con personas que saben del tema, con expertos en la materia”, anunció.

De igual forma, precisó que como muchos ciudadanos quiere un cambio político, pero sueñan que se de en paz; “los que hoy son gobierno no van a salir si suponen una amenaza, por los que dicen ser opositores radicales y erráticos, así no van a salir, yo sueño que Nicolás Maduro pueda entregar la banda presidencial a un nuevo mandatario de manera democrática y que a él se le trate con todas las prerrogativa de ley, como un expresidente de la República”.

Recalcó que desea que el Parlamento vuelva a ser bicameral, es decir, senado y cámara de diputados; “así como era antes, y que los expresidentes sean senadores vitalicios, yo quiero esa Venezuela, eso no quiere decir que yo esté acabando el mundo por opinar así, yo considero que en el país debe haber justicia, pero yo no confundo justicia con venganza, ni diferencias con odio, así que todos esos pensamientos y opiniones están plasmados en este libro”.

CIUDADANOS ALEJADOS DE LA POLÍTICA

A juicio del parlamentario José Brito, aquellos dirigentes que dicen que todos somos necesarios, en realidad no piensan eso, y destacó que en la actualidad, los ciudadanos comunes, que no están involucrados en la política, tienen una mala imagen de la dirigencia venezolana.

“Si usted sale a la calle y realiza una encuesta, le pregunta a los ciudadanos qué opinan de los políticos, se darán cuenta que las personas relacionan hipocresía y mentiroso con la clase política, y la realidad es que la política no es eso, es lo más sublime, es la posibilidad de que una organización social ayude a solventar los problemas que afecta a la población, trabajar por el bienestar de cada ciudadano”.

Asimismo, manifestó que no se puede llegar a un líder político si primero no se fue un dirigente y líder social, “los que estamos en la rebelión de las regiones nos hemos ido bregando al calor de esa Venezuela que sufre y padece, yo vengo de un sitio repleto de monte, y lo digo con orgullo, pero vengo de esa Venezuela profunda, y si algo le doy gracias a Dios es que yo viajo por carretera, se donde están los huecos; de Barcelona a Caracas se cuántos huecos hay, cuanto cuesta un kilo de pollo y puedo decir que se ubica el kilo a 12.65 bolívares”.

Precisó que muchos políticos en la actualidad hablan de los problemas que padecen los ciudadanos, sólo porque les entregan informes, no porque lo viven a diario; “hay muchos acartonado, los aprendices de la política creen que todo son encuestas cuantitativas, pero lo mejor que puede haber es un trabajo cualitativo que son los ‘focus group'”.

Detalló que en los últimos días estuvo revisando un ‘focus group2 en el cual ponían como ejemplo a una joven manicurista; “en este le preguntaban a la mujer por qué seguía votando por el chavismo. Ella indicó que sabía que ellos eran malos y no cubrían sus necesidades, pero ella atendía de manera permanente a mujeres de la clase alta de la sociedad caraqueñas y en cada sesión las mismas hablaban mal de las personas que apoyaban al gobierno. Eso le dolía. Con esto quiero decir que las personas sienten que el gobierno es malo, pero también sienten que la oposición es peor”.

En este orden de ideas, destacó que se debe ir a un proceso de reconexión; “muchos hablan de ser candidato presidencial de primarias, pero las personas en las calles están en buscando el alimento diario, su sustento. Si algo hemos aprendido es que los ciudadanos en las calles dicen que los problemas de los políticos solo importan a los políticos, pero quién pone acento en los problemas de la gente. Por eso debemos conectarnos con el país, con las personas que sufren y padecen”.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2024

En cuanto a las elecciones presidenciales pautadas para el año 2024, José Brito advirtió la incongruencia de pretender presentar una candidatura sin un plan de gobierno. Recordó que el gobierno de Nicolás Maduro tiene el Plan de la Patria ya listo y en desarrollo.

“Los políticos creemos que lo sabemos todos, nos gusta que nos escuchen pero no nos gusta escuchar, y desde Primero Venezuela creemos que de eso se trata, por lo que vamos a iniciar un plan de tocar puertas, no pidiendo que voten por nosotros, sino donde conozcamos a las personas y escucharlos, saber sus necesidades, hacerles preguntas, como por ejemplo por qué son chavistas o opositores, de allí es donde vamos a construir el plan para Venezuela”.

Asimismo, señaló que en el primer sondeo han detectado una tristeza en las amas de casa; “se celebra el Día del Trabajador, pero la persona que más trabaja nadie la reivindica, que son las amas de casa, por lo que queremos crear una ley de pensiones para ellas. El gobierno dirá que tiene Amor Mayor, pero queremos es que sea una ley para todos los ciudadanos, sin distinción de color ninguno, que no se tengan que poner una camisa roja para poder obtenerla”.

Brito recalcó que el plan de Venezuela debe ser de cambio social, “decir a los ciudadanos qué es lo que ofrecemos. Primero se tiene que tener un plan para después hablar de una figura, ese es nuestro proyecto desde Primero Venezuela. Se tiene que decir al país para donde vamos y en eso andábamos, nosotros vamos a salir con mucha humildad y la calidad traerá la cantidad”.

El coordinador nacional de Primero Venezolana informó que en los próximos días van a iniciar el Congreso Fundacional de la militancia, donde esperan anunciar a los ciudadanos las primeras líneas de ese Plan Venezuela; “el año próximo esperamos presentar a los ciudadanos el plan de cara al futuro, en eso estamos trabajando, queremos líderes sociales que vayan a las calles y le hablen a esos ciudadanos que sufren y padecen”.

REVISIÓN EN LA OPOSICIÓN

José Brito señaló que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro anunció recientemente las 3R.Nets, y aunque no comparta esa premisa, considera que a la oposición le hace falta aplicar algo similar: sería revolcón, revisión y reimpulso.

“Se debe sacudir a los mismos de siempre que comenten los errores de siempre y llevan 20 años fracasando. Nos los tenemos que sacudir, y la revisión, les pongo el ejemplo de los médicos, si no se hace un buen diagnóstico no tendrá un buen tratamiento y por ende las personas no tendrán ninguna mejoría ni cura, y el reimpulso es porque se debe resetear la política, esas son nuestras 3R”.

Por último, Brito indicó que si se hacen las cosas bien y se rompe lo establecido, entonces se verán resultados distintos e interesantes, “estamos llamados a la conducción sin miedo de lo que se viene, sin miedo a las personas, a los riesgos, no tener ni miedo a hacer el ridículo. Aragua se levanta y estamos seguro de que se logrará el cambio que todos los ciudadanos quieren”.

PERFIL DE JOSÉ BRITO

Dirigente del partido Primero Venezuela

Fue elegido concejal del Municipio Simón Rodríguez en las elecciones municipales del año 2005

En n los comicios del año 2013 se postula a alcalde del Municipio Simón Rodríguez

Fue miembro de partido Primero Justicia

Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui para el período 2016-2021

Diputado de la Asamblea Nacional para el periodo 2021- 2026

Actualmente es miembro Comisión Permanente de Contraloría y de la Comisión para Investigar las Acciones Perpetradas Contra la República desde la AN entre 2016 y 2020

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA