Pasajeros de TransAragua se quejan del retraso en el servicio

La lluvia de la mañana de este martes creó un caos en el transporte de la ciudad de Maracay, especialmente en el municipio Girardot, donde los buses de TransAragua mostraron retrasos y falta de unidades en las calles.

La espera de los pasajeros se prolongó por varios minutos

En la parada frente al Terminal de Maracay, un grupo de pasajeros esperaban las unidades rojas para trasladarse a su destino, sin embargo, esta espera se prolongó por largo rato, sin explicaciones aparentes.

Carmen García, vecina de Guasimal, municipio Girardot, señaló que se encontraba esperando desde hace más de una hora para dirigirse a su residencia, a pesar de esto el autobús no había pasado.

“Lo que se escucha es que no tienen gasoil para los autobuses, por eso hay muy pocos rojitos trabajando. Tengo más de una hora esperando y no ha pasado, ojalá esta no sea una excusa para eliminar esta ruta o ponerla a ciertas horas”, explicó la pasajera, que mostraba su desconcierto por esta situación.

Los comentarios en esta parada estaban dirigidos a la falta de combustible, situación por la que se presume el servicio estaba presentando retrasos en los últimos días.

Para Elvis Mejías, la mañana ha estado pesada para el transporte, aunque es poco habitual que aborde estas unidades, el servicio estaba presentando retrasos, “tengo como 45 minutos esperando el autobús y no aparece, ni el que va a Tapa Tapa, ni el que va a Guasimal, pareciera que estuvieran parados, esperemos que esta situación se normalice, ya que es una opción rápida para los usuarios”, expresó el pasajero.

ABUSO A LA TERCERA EDAD

En la parada se sentía la molestia de los presentes, el retardo en el servicio no era normal, además la lluvia era otro de los motivos que impulsaba el disgusto de los pasajeros.

Por esta razón, Francisco Muizi explicó que en los últimos días han tenido que esperar hasta dos horas para abordar las unidades, ya que según afirmó, los vehículos de TransAragua no tienen suficiente gasoil para cubrir las rutas eficientemente.

Este comentario ha surgido con fuerza en los últimos días por los usuarios; sin embargo, al consultar a los responsables de TransAragua no ha habido respuestas sobre este tema.

“Esto está empeorando cada día; ayer esperamos casi dos horas, en medio del sol, hoy está lloviendo y ya tenemos más de una hora esperando, a pesar de esto los choferes no dicen que está pasando, por el contrario, quieren estar maltratando a los pasajeros y especialmente a las personas de tercera edad”, indicó Muizi.

Explicó el adulto mayor, que los choferes han comenzado a exigirles el pago del pasaje a los adultos mayores, a esos viejitos que se ven en las paradas les están exigiendo que deben comprar las tarjetas para poder abordar el autobús.

El entrevistado señaló que siempre se ha exonerado del pago a los adultos mayores y esto no se está cumpliendo, por ello le hacen un llamado a las autoridades de TransAragua para que revisen esta normativa y cumplan con el respeto a los adultos mayores.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo