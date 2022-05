Parqueros a favor de las medidas impuestas por la Fiscalía

Tras el reciente anuncio hecho por el fiscal General de la República, Tarek William Saab, donde ordenó hacer chequeos de antecedentes penales a quienes se dedican al oficio de parqueros o “cuida carros”, luego del altercado ocurrido en la ciudad de Valencia donde un hombre agredió a un adulto mayor después que éste no le dio propina, el equipo reporteril del diario elsiglo salió a la calle en busca de estos trabajadores para conocer de primera mano sus impresiones, quienes manifestaron estar de acuerdo con dichas medidas, rechazando cualquier acto de violencia.

En este sentido, Jorge Orellán expresó que se debe investigar más a fondo el caso, ya que hay personas que se ponen un chaleco de parquero para cometer sus fechorías, perjudicando a los que realmente hacen este trabajo día a día, “yo estoy de acuerdo con que se verifiquen los datos de todo aquel que cumpla con esta función, nosotros cumplimos y prestamos un servicio sin interés alguno, uno recibe lo que la persona crea conveniente pagar, no se le exige monto, igual yo aplico mis normas de educación, el buenos días, buenas tardes”.

Relató que a diario vive lo que ocurrió en Valencia pero en ningún momento llegaría a tales extremos, “aquí vienen personas, estacionan su carro y me dicen que les eche un ojo, pero al final se van y no me dan nada, no me molesto, se que así es el trabajo, a mi parecer está muy bien lo que se ordenó, ojalá de verdad se cumpla”.

Por su parte, Héctor Peñalosa, quien desde hace más de 21 años se dedica al oficio de parquero, mencionó que las personas que ejercen dicho servicio en el centro de Maracay se encuentran organizadas para evitar este tipo de inconvenientes, “a nosotros nos reunió el Comisionado Jefe de la policía de Calicanto e hizo una especie de escogencia donde no podía haber hombres drogadictos, bebedores, mal vivientes y malintencionados, como es ese señor que hizo eso, eso no se hace, a nosotros nos pusieron normas de las cuales nosotros las cumplimos, sabemos que esto es público, nosotros prestamos una colaboración y no es obligado un pago”.

Asimismo, calificó las acciones tomadas por el Fiscal General como acertadas, pues ese tipo de actos violentos deben ser penados con todo el peso de la ley, “personas así de ese tipo no pueden trabajar con el público, ni siquiera con animales, porque hasta por hacerles daño uno va preso, yo como parquero, como hombre y como ser humano no estoy de acuerdo con estos hechos y lo condeno rotundamente”.

Por otro lado, Carlos Balbuena ve con buenos ojos que se investigue a cada parquero, ya que así se evita que sigan ocurriendo este tipo de eventos que perjudica a todo el gremio, “hay días que la persona tiene y te deja algo, hay días que no, no es obligado que tienen que dar, tampoco está permitido que coloquen conos para no dejar estacionar a los carros, es una vía pública, nosotros estamos brindando un apoyo, si nos dan propina bien, si no nos dan también”.

Para finalizar, Balbuena pidió que se castigue a cada persona que esté cometiendo actos delictivos utilizando la imagen de los parqueros, pues es algo que ocurre desde hace mucho tiempo y no había nadie que se preocupara por tal situación.

elsiglo