Madre María de San José: Una vida entregada a la fe

Esta fecha es un día de fiesta para quienes con fervor católico profesan su fe por la Beata de Maracay, María de San José.

Los padres recorrieron el féretro de la Beata

Todo comenzó el 25 de abril de 1875, cuando Laura Evangelista Alvarado Cardozo, conocida como la Madre María de San José, o simplemente como Madre María, vino al mundo en el caserío de Choroní, estado Aragua.

Su obra ya es conocida, su entrega, devoción y adoración a Dios, la convirtieron en un ejemplo. Quienes la conocieron no dudan en atestiguar su bondad, su entrega y dedicación, quienes han crecido con su ejemplo son personas entregadas al prójimo.

Con motivo de conmemorarse los 147 años de su nacimiento, la orden de Agustina Recoleta desarrolló un programa de actividades conmemorativas.

Explicó la hermana Eukare Moreno, superiora de la comunidad Inmaculada Concepción, Augustina Recoleta del Corazón de Jesús, que las actividades comenzaron el domingo.

“Estamos en la semana agustiniana, comenzamos el día domingo, con la conversión del padre Agustín, hoy celebramos el cumpleaños de nuestra Madre María de San José y el martes (hoy) tenemos la Virgen bajo la Adoración del Buen Consejo, fiestas de gran importancia, para nuestra feligresía; pero la gran fiesta la tenemos el 7 de mayo, con otro aniversario de la beatificación de nuestra María de San José”.

Explicó la madre que la actividad de natalicio contó con la eucaristía, siendo esta fecha de gran importancia para la ciudad, cuando muchas personas vienen al santuario a festejar.

“María de San José ha sido una bendición, nos dejó un legado de fe y de sacrificio, de hecho hay un pasaje escrito por ella, que reza ‘entre mil dolencias y sufrimiento, soy feliz’, parte de su legado es una relación con el Dios vivo, por eso animamos a las personas a que siempre hay una esperanza, después del dolor hay alegría y eso nos trae paz”, señaló la madre.

Recordó la religiosa que debemos seguir el camino de Dios, como lo hizo María, con la mirada puesta en la esperanza, que es lo que nos hace seguir de pie.

Es necesario que la familia se incorpore a la lectura de la vida de la Madre María, para que su legado se mantenga vivo. Aún hay personas que conocieron a nuestra santa y han seguido transmitiendo estas vivencias y su trabajo en las comunidades, con los niños, pero sobre todo su espíritu de bondad por el prójimo.

“Debemos seguir impulsando el trabajo de la Madre María, en Aragua hay cuatro obras impulsadas por ella, como son el colegio Inmaculada Concepción, pero también en Choroní, La Victoria y El Limón hay obras de su trabajo” recordó Moreno.

“Debemos seguir documentándonos de su obra y difundirla para que las nuevas generaciones conozcan el poder de la esperanza y la fe que tuvo esta gran mujer y por qué fue convertida en una Beata de la Iglesia Católica”: expresó.

UN REFERENTE PARA VENEZUELA

Por su parte, el padre David Muñoz, sacerdote de los padres bizantinos, encargado de celebrar la eucaristía en honor a la Beata, expresó que “este día es muy importante no solo para la iglesia y para la diócesis de Maracay, también lo es para Venezuela, porque María de San José ha sido un referente histórico por su solidaridad, fraternidad y la comunión. María de San José recogió esos valores en su corazón y los plasmó desde la experiencia de Cristo”, señaló.

Padre David Muñoz, sacerdote de los padres bizantinos

Recalcó el padre que María fue una mujer de acción y contemplación, dio respuestas positivas a una sociedad, a una iglesia naciente y a su fe, a su vida y a su entrega a Dios.

“Los invito a mirar en la Madre María de San José, un referente de fraternidad, pero sobre todo de fe, que creyó en Dios sin dudar, nos impulsó a que tengamos fe y la fe es la certeza de que algo va a pasar”, señaló el padre.

FERVOR POR MARÍA

Con motivo de los 147 años de María de San José, los feligreses se acercaron al santuario para ser parte de la misa y acompañar a la comunidad católica, pero también aprovecharon la oportunidad para pedir con fe por el país y por nuestro estado.

Al respecto, Sonia de Castillo explicó que es devota de la María desde hace muchos años, su devoción por la Madre fue incluso antes de ser beatificada y hoy asiste religiosamente al santuario a pedir por Venezuela y por el colegio. “Vivo con mucha paz, alegría y felicidad para que la Madre interceda por mí ante Dios, para traerle prosperidad a mi familia”, dijo.

Te recomendamos: Los fines de semana mejoran las ventas de frutas y verduras

Otra de las visitantes señaló que la conoció en vida y desde ese momento su bondad la cautivó, y por eso ha depositado su fe en ella.

Se trata de Aura Vivas, quien se preparó para su primera comunión de la mano de María de San José; “fui bendecida por Dios a través de María, quien me otorgó un milagro con mi vista, yo necesitaba una operación y María intercedió con Dios para que no fuera necesario, cuando los médicos me vieron reconocieron que fue una obra del altísimo”, señaló.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA