Los fines de semana mejoran las ventas de frutas y verduras

Expendedores de frutas y verduras del casco central de Maracay han estado reportando bajas ventas en las últimas semanas, incluyendo Semana Santa, las cuales mejoran durante los fines de semana.

Al respeto, Argenis Camacho catalogó de “caóticas” las ventas de los diversos rubros durante la reciente Semana Santa; “nosotros laboramos todos los días, pero no hubo mucho movimiento, al parecer la gente guardó su quincena para irse a la playa y se olvidaron de su mercado, esperemos que la cosa mejore progresivamente, especialmente los fines de semana”.

Estiman los vendedores de este rubro, que los asuetos conllevan una disminución de la actividad comercial y del flujo de personas por el centro, lo que para ellos significa pérdida. Por eso, se aferran a los fines de semana para sacarle provecho a la presencia de clientes en la zona comercial.

Por su parte, Maryuri Martínez, destacó que durante los primeros meses del año no ha ido muy bien la cosa, pues al parecer la gente tiene otras prioridades y dejan a un lado las frutas y verduras; “muy poco se vendió en Semana Santa, fue horrible, todo estaba solo, muy pocos compradores, pero no perdemos la fe ni el ánimo, con el favor de Dios esto mejorará”.

Martínez destacó que hay días en los que no vende nada y le toca regalar la mercancía ya que el rubro que ofrece es muy delicado; “la fruta se pudre muy rápido y si no la vendo toca regalarla o me la llevo para mi casa, espero que la cosa mejore con el pasar de los días y el producto tenga más salida”.

Por otro lado, Franklin Cortés explicó que en su negocio laboraron hasta el día sábado santo, logrando obtener un pequeño margen de ganancias, “muy poca movilidad de compradores por esta zona” en esos días, recordó, no obstante se mostró esperanzado de que la dinámica comercial mejore y que los fines de semana vuelvan a ser los días de ganancias.

